في الحمرا.. مسيرة تندّد بالخروق الإسرائيلية وتطالب بالأسرى

[انطلقت عند الثانية عشرة ظهرًا من أمام مبنى "فرنسبنك" قرب في الحمرا مسيرة دعا إليها عدد من الصحافيين والناشطين، احتجاجًا على "الاستباحة اليومية للأراضي " منذ اتفاق وقف النار، وللمطالبة باسترجاع الأسرى اللبنانيين في السجون الإسرائيلية، بمشاركة عشرات المواطنين، إضافة إلى المناضل جورج عبدالله وشخصيات سياسية وفكرية وإعلامية.وجابت المسيرة شارع الحمرا وسط رفع الأعلام اللبنانية والفلسطينية ورايات عدد من الأحزاب، ولافتات تندّد بالعدوان المتواصل وتؤكد أن "لا طائفة محمية" من تلك الاعتداءات، على وقع الأناشيد والهتافات المؤيدة لبقاء "لدحر وتحرير الأرض" وتحيّة الجيش. ودعا المشاركون الدولة إلى التحرّك "بجدية" لفرض انسحاب من الأراضي المحتلة في الجنوب، والبدء بإعادة إعمار ما دمّرته الاعتداءات. (الوكالة الوطنية للإعلام)