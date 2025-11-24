Advertisement

لبنان

في الحمرا.. مسيرة تندّد بالخروق الإسرائيلية وتطالب بالأسرى

Lebanon 24
24-11-2025 | 06:25
A-
A+
Doc-P-1446158-638995880714911065.png
Doc-P-1446158-638995880714911065.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
[انطلقت عند الثانية عشرة ظهرًا من أمام مبنى "فرنسبنك" قرب مصرف لبنان في الحمرا مسيرة دعا إليها عدد من الصحافيين والناشطين، احتجاجًا على "الاستباحة الإسرائيلية اليومية للأراضي اللبنانية" منذ اتفاق وقف النار، وللمطالبة باسترجاع الأسرى اللبنانيين في السجون الإسرائيلية، بمشاركة عشرات المواطنين، إضافة إلى المناضل جورج عبدالله وشخصيات سياسية وفكرية وإعلامية.
Advertisement

وجابت المسيرة شارع الحمرا وسط رفع الأعلام اللبنانية والفلسطينية ورايات عدد من الأحزاب، ولافتات تندّد بالعدوان المتواصل وتؤكد أن "لا طائفة محمية" من تلك الاعتداءات، على وقع الأناشيد والهتافات المؤيدة لبقاء المقاومة "لدحر الاحتلال وتحرير الأرض" وتحيّة الجيش. ودعا المشاركون الدولة إلى التحرّك "بجدية" لفرض انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة في الجنوب، والبدء بإعادة إعمار ما دمّرته الاعتداءات. (الوكالة الوطنية للإعلام)
مواضيع ذات صلة
هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين: نطالب الحكومة بوقف تنفيذ مراحل الاتفاق الأخرى حتى تسلم حماس بقية الجثامين
lebanon 24
24/11/2025 16:39:39 Lebanon 24 Lebanon 24
العربية: حماس تطالب بانسحاب إسرائيلي من المناطق المأهولة لتسليم الأسرى والجثامين
lebanon 24
24/11/2025 16:39:39 Lebanon 24 Lebanon 24
حماس: قررنا تأجيل تسليم جثة الأسير الذي كان مقررا اليوم بسبب خروقات الاحتلال
lebanon 24
24/11/2025 16:39:39 Lebanon 24 Lebanon 24
حماس: ندعو الوسطاء إلى التدخل العاجل والضغط لوقف الخروقات الاسرئيلية فورا ونطالب الإدارة الأميركية بالوفاء بتعهداتها
lebanon 24
24/11/2025 16:39:39 Lebanon 24 Lebanon 24

الوكالة الوطنية للإعلام

الوطنية للإعلام

الوكالة الوطنية

الفلسطينية

مصرف لبنان

الإسرائيلي

اللبنانية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:30 | 2025-11-24
09:19 | 2025-11-24
09:17 | 2025-11-24
09:14 | 2025-11-24
09:09 | 2025-11-24
09:00 | 2025-11-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24