عمليات "كوماندوز"... خطّة إسرائيليّة قد تطال الضاحية الجنوبيّة هذا ما كُشِفَ عنها

Advertisement

ذكر موقع "ارم نيوز"، أنّ مصادر دبلوماسيّة غربية تتداول معلومات نقلا عن تقارير استخبارية، تُفيد عن تخطيط الجيش الاسرائيلي لتنفيذ سلسلة عمليات "كوماندوز" كبيرة داخل الأراضي خلال الأيام القليلة المُقبلة، لتدمير بعض المواقع العسكرية التابعة لـ" "، بالاضافة الى اغتيال أو خطف بعض قيادات "الحزب".وأكدت المصادر، أن الخطة الاسرائيلية تتضمن تنفيذ من 4 إلى 6 عمليات "كوماندوز" في الضاحية الجنوبية لبيروت والبقاع والجنوب، وستستخدم نجاحها أو فشلها كذريعة نهائية لإطلاق الاجتياح البري الذي ينتظره الجيش الاسرائيلي منذ أشهر.واستبعدت المصادر، أن تكون عمليات "الكوماندوز" بديلاً عن فكرة الهجوم البري الذي يجري الحديث عنه منذ عدّة أسابيع، بل هي مكمل أساسيّ له وتمهيد مباشر لمرحلة الهجوم البري تحت إسم درع 2.وبحسب المؤشرات المتوفرة فإن الخطة تشمل عمليات إنزال جوي وبرمائي بواسطة وحدات "شايطيت 13" و"سايريت متكال" و"يهلوم" لتدمير منشآت عسكرية مدفونة لا يمكن للقصف الجوي تدميرها بالكامل.كما تتضمن الخطة خطف أو إغتيال قيادات الصف الأول الميدانية في "الحزب" أو مستشارين إيرانيين للحصول على معلومات حيّة وكسر معنويات "الحزب".كذلك تسعى عبر هذه العمليات إلى استنزاف قوات النخبة في "حزب الله" قبل إطلاق الهجوم البري المنتظر داخل الأراضي اللبنانية لتدمير مواقع عسكرية تابعة لـ"الحزب". (ارم نيوز)