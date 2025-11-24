Advertisement

لبنان

عمليات "كوماندوز"... خطّة إسرائيليّة قد تطال الضاحية الجنوبيّة هذا ما كُشِفَ عنها

Lebanon 24
24-11-2025 | 06:30
A-
A+
Doc-P-1446159-638995880739592945.jpg
Doc-P-1446159-638995880739592945.jpg photos 0
ذكر موقع "ارم نيوز"، أنّ مصادر دبلوماسيّة غربية تتداول معلومات نقلا عن تقارير استخبارية، تُفيد عن تخطيط الجيش الاسرائيلي لتنفيذ سلسلة عمليات "كوماندوز" كبيرة داخل الأراضي اللبنانية خلال الأيام القليلة المُقبلة، لتدمير بعض المواقع العسكرية التابعة لـ"حزب الله"، بالاضافة الى اغتيال أو خطف بعض قيادات "الحزب".
وأكدت المصادر، أن الخطة الاسرائيلية تتضمن تنفيذ من 4 إلى 6 عمليات "كوماندوز" في الضاحية الجنوبية لبيروت والبقاع والجنوب، وستستخدم نجاحها أو فشلها كذريعة نهائية لإطلاق الاجتياح البري الذي ينتظره الجيش الاسرائيلي منذ أشهر.

واستبعدت المصادر، أن تكون عمليات "الكوماندوز" بديلاً عن فكرة الهجوم البري الذي يجري الحديث عنه منذ عدّة أسابيع، بل هي مكمل أساسيّ له وتمهيد مباشر لمرحلة الهجوم البري تحت إسم درع الشمال 2.

وبحسب المؤشرات المتوفرة فإن الخطة الإسرائيلية تشمل عمليات إنزال جوي وبرمائي بواسطة وحدات "شايطيت 13" و"سايريت متكال" و"يهلوم" لتدمير منشآت عسكرية مدفونة لا يمكن للقصف الجوي تدميرها بالكامل.

كما تتضمن الخطة خطف أو إغتيال قيادات الصف الأول الميدانية في "الحزب" أو مستشارين إيرانيين للحصول على معلومات حيّة وكسر معنويات "الحزب".

كذلك تسعى إسرائيل عبر هذه العمليات إلى استنزاف قوات النخبة في "حزب الله" قبل إطلاق الهجوم البري المنتظر داخل الأراضي اللبنانية لتدمير مواقع عسكرية تابعة لـ"الحزب". (ارم نيوز)
 
 
عدوان إسرائيلي جديد على الضاحية الجنوبية واغتيال الطبطبائي وترقب لموقف "حزب الله"
lebanon 24
24/11/2025 16:39:45 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية: نتنياهو أمر بتنفيذ العملية في الضاحية الجنوبية لبيروت
lebanon 24
24/11/2025 16:39:45 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": شهيدان و20 جريحاً في الغارة الإسرائيليّة التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت
lebanon 24
24/11/2025 16:39:45 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": تحليق للطائرات الإسرائيلية المسيّرة على علو منخفض جداً فوق الضاحية الجنوبية
lebanon 24
24/11/2025 16:39:45 Lebanon 24 Lebanon 24

09:30 | 2025-11-24
09:19 | 2025-11-24
09:17 | 2025-11-24
09:14 | 2025-11-24
09:09 | 2025-11-24
09:00 | 2025-11-24
