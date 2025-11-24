Advertisement

لبنان

بسبب التوتّر... إجراء إحترازيّ إسرائيليّ يتعلّق بالمستوطنات القريبة من لبنان

Lebanon 24
24-11-2025 | 06:34
A-
A+
Doc-P-1446162-638995882711410166.jpg
Doc-P-1446162-638995882711410166.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت وسائل إعلام إسرائيليّة، عن فتح الملاجئ في مستوطنات قرب الحدود مع لبنان، بسبب التوتّر، إثر عملية إغتيال القائد العسكريّ في "حزب الله" هيثم علي الطبطبائي، في الضاحية الجنوبية لبيروت، يوم أمس.
Advertisement
 
 
 
مواضيع ذات صلة
إجراءات احترازية لإخراج لبنان من اللائحة الرمادية.. هذا ما أعلنه مصرف لبنان
lebanon 24
24/11/2025 16:39:59 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الصحة: قمنا بإجراء احترازي بالتوقيف المؤقت وأحيي جرأة وزير الزراعة نزار هاني الذي استجاب لطلبي بتوقيع القرار من أجل السلامة العامة
lebanon 24
24/11/2025 16:39:59 Lebanon 24 Lebanon 24
ريابكوف: الإجراءات الأميركية قرب فنزويلا تخلق مناخاً من التوتر المتزايد
lebanon 24
24/11/2025 16:39:59 Lebanon 24 Lebanon 24
كارول سماحة تُعدّ مفاجأة تتعلّق بزياد الرحباني: قريباً
lebanon 24
24/11/2025 16:39:59 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

القائد العسكري

علي الطبطبائي

المستوطنات

حزب الله

هيثم علي

إسرائيل

بيروت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:30 | 2025-11-24
09:19 | 2025-11-24
09:17 | 2025-11-24
09:14 | 2025-11-24
09:09 | 2025-11-24
09:00 | 2025-11-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24