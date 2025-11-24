عزّ الدين: السيادة الحقيقية بطرد الاحتلال



وخلال احتفال تكريمي أقامه " " للشهيد حسن محمود السيد في مجمّع الإمام المجتبى – السان تيريز، أكد عزّ الدين أن الحزب وحلفاءه "الأكثر دراية بالمشروعين الأميركي والإسرائيلي"، ولن يقبلوا بالتخلي عن الأرض أو الحقوق، ولا بالتسليم لمن يريد "إذلال اللبنانيين". شدّد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن عزّ الدين على أن "الحفاظ على أصعب من انتزاعه"، معتبراً أن الاستقلال الحقيقي يقتضي سيادة كاملة وقراراً وطنياً لا يخضع لإملاءات الخارج، وخروج العدو من كل الأراضي المحتلة، واستعادة الأسرى، ووقف الاستباحة جواً وبراً وبحراً. ودعا الحكومة إلى العمل لاستعادة هذا "الاستقلال الفعلي" عبر إطلاق ورشة إعمار ومنع العدو من فرض شروطه على اللبنانيين.وخلال احتفال تكريمي أقامه " " للشهيد حسن محمود السيد في مجمّع الإمام المجتبى – السان تيريز، أكد عزّ الدين أن الحزب وحلفاءه "الأكثر دراية بالمشروعين الأميركي والإسرائيلي"، ولن يقبلوا بالتخلي عن الأرض أو الحقوق، ولا بالتسليم لمن يريد "إذلال اللبنانيين".

وشدّد على حرص الحزب على انتظام مؤسسات الدولة وبناء دولة قوية وعادلة لا تميّز بين المواطنين، معلناً التمسك بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري، من دون تأجيل أو تمديد، "تأكيداً على تداول السلطة والاحتكام إلى إرادة الناس". (الوكالة الوطنية للإعلام)