محفوظ: الإعلام الإلكتروني بات "الإعلام الأول في لبنان"

كرّم عدد من أصحاب وإعلاميي المواقع الإلكترونية رئيس "المجلس الوطني للإعلام" عبد الهادي محفوظ في احتفال أقيم في قاعة المجلس في مبنى وزارة الإعلام، بحضور حسان فلحة وحشد من الإعلاميات والإعلاميين، تقديراً لمسيرته ودوره في ترسيخ إعلام مهني ومسؤول. وأكد الزميل مصباح في كلمة باسم المواقع الإلكترونية أن محفوظ شكّل نموذجاً في الصدق والنزاهة، و"حارساً للتوازن بين حرية الإعلام والمسؤولية الوطنية" في مواجهة الأخبار الكاذبة ومحاولات التضليل.، رأى محفوظ أن الإعلام الإلكتروني بات "الإعلام الأول في " بحكم هامش الحرية الذي يتمتع به، داعياً إلى تطوير تمثيله في المحافظات. وانتقل إلى الشأن العام، فشدّد على ضرورة دعم الموقف الرسمي اللبناني في التفاوض استناداً إلى القرار 1701، والضغط لالتزام بالانسحاب من النقاط المحتلة ووقف الاعتداءات والاغتيالات، في ظل تحولات إقليمية مرتبطة بالمبادرة الأميركية للسلام في غزة وبالشراكة الأميركية – ودور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.وأشاد محفوظ بموقف قائد الجيش العماد رودولف هيكل، معتبراً أنه "رقم صعب" يربط بين المصلحة الوطنية والسلم الأهلي، ويلتقي في هذا الخيار مع الرئيس جوزاف عون والرئيسين ونواف سلام. ودعا اللبنانيين إلى الالتفاف حول الدولة ومؤسساتها لمواجهة "مافيات الفساد والودائع والدواء والتعليم"، مؤكداً أن بناء دولة عادلة يحتاج إلى قوى ضغط أهلية وإعلام مسؤول يكرّس الوحدة الوطنية. وفي الختام، قُدمت لعبد الهادي محفوظ عباءة من "أرتيزانا بيبلوس" عربون وفاء من المواقع الإلكترونية لـ"البقاء تحت عباءته". (الوكالة الوطنية للإعلام)