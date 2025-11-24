Advertisement

لبنان

"لقاء سيدة الجبل": لا خلاص للبنان إلا بالعودة إلى اتفاق الهدنة مع اسرائيل

Lebanon 24
24-11-2025 | 07:00
A-
A+
Doc-P-1446174-638995897550248958.png
Doc-P-1446174-638995897550248958.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 عقد "لقاء سيدة الجبل" اجتماعه الاسبوعي في مقر الاشرفيه، حضورياً والكترونياً. وأصدر المجتمعون بيانا جاء فيه: "قبل زيارة قداسة البابا لاون الرابع عشر إلى أرض لبنان التي تنادي معه وإلى جانبه للسلام، نطالب السلطة اللبنانية بكل تراتبيتها الدستورية، بالتعامل مع وجود ما تبقّى من سلاح مع "حزب الله" سلاحاً خارجاً عن القانون والدستور والعمل على مصادرته بشكلٍ واضح، حمايةً لجميع البنانيين لأي طائفةٍ أو بيئةٍ انتموا".
Advertisement

أضاف البيان: "لا خلاص للبنان إلا بالعودة إلى اتفاق الهدنة مع اسرائيل وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة. ورغم الظروف، ينتظر لبنان بابتهاج زيارة قداسته ويصرّ على استقباله بفرحٍ وأمنٍ واستقرار ورجاء من قبل جميع اللبنانيين".
مواضيع ذات صلة
"لقاء سيدة الجبل" يدعو الحكومة لتفكيك "الحزب"
lebanon 24
25/11/2025 03:18:11 Lebanon 24 Lebanon 24
"لقاء سيدة الجبل" يحذر من مقايضات تمسّ الدستور
lebanon 24
25/11/2025 03:18:11 Lebanon 24 Lebanon 24
لقاء "سيدة الجبل" يدعو لتطبيق قرار حصر السلاح
lebanon 24
25/11/2025 03:18:11 Lebanon 24 Lebanon 24
لقاء سيدة الجبل: دعوة لمفاوضات لبنانية–إسرائيلية
lebanon 24
25/11/2025 03:18:11 Lebanon 24 Lebanon 24

السلطة اللبنانية

القرارات الدولية

اتفاق الهدنة

الرابع عشر

اللبنانية

حزب الله

الدستور

لبنان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:30 | 2025-11-24
17:16 | 2025-11-24
16:58 | 2025-11-24
16:32 | 2025-11-24
16:18 | 2025-11-24
15:46 | 2025-11-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24