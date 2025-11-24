"لقاء سيدة الجبل": لا خلاص للبنان إلا بالعودة إلى اتفاق الهدنة مع اسرائيل

Advertisement

عقد "لقاء سيدة الجبل" اجتماعه الاسبوعي في مقر الاشرفيه، حضورياً والكترونياً. وأصدر المجتمعون بيانا جاء فيه: "قبل زيارة قداسة البابا لاون إلى أرض التي تنادي معه وإلى جانبه للسلام، نطالب بكل تراتبيتها الدستورية، بالتعامل مع وجود ما تبقّى من سلاح مع " " سلاحاً خارجاً عن القانون والدستور والعمل على مصادرته بشكلٍ واضح، حمايةً لجميع البنانيين لأي طائفةٍ أو بيئةٍ انتموا".أضاف البيان: "لا خلاص للبنان إلا بالعودة إلى مع اسرائيل وتنفيذ ذات الصلة. ورغم الظروف، ينتظر لبنان بابتهاج زيارة قداسته ويصرّ على استقباله بفرحٍ وأمنٍ واستقرار ورجاء من قبل جميع اللبنانيين".