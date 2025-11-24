من قلعة راشيا.. تمارا الزين تُمثّل الرئاسة وتجدّد عهد استكمال الاستقلال

Advertisement

زارت وزيرة البيئة الدكتورة ، ممثّلة رئيس الجمهورية، قلعة حيث شاركت في التشريفات الرسمية لمناسبة عيد ، بحضور قيادات عسكرية وإدارية ورؤساء اتحادات بلديات وفعاليات من راشيا والبقاع .ودوّنت كلمة في سجل الشرف حيّت فيها "النساء والرجال الذين آمنوا بالاستقلال وساهموا في تحقيقه وصونه بالتضحيات"، مستعيدة بيتاً لسعيد عقل: "فاصمد ما بك وهنُ… لا بدّ في الأرض من حق"، مؤكدة " على استكمال الاستقلال".