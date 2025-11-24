Advertisement

لبنان

من قلعة راشيا.. تمارا الزين تُمثّل الرئاسة وتجدّد عهد استكمال الاستقلال

Lebanon 24
24-11-2025 | 07:15
زارت وزيرة البيئة الدكتورة تمارا الزين، ممثّلة رئيس الجمهورية، قلعة راشيا حيث شاركت في التشريفات الرسمية لمناسبة عيد الاستقلال، بحضور قيادات عسكرية وإدارية ورؤساء اتحادات بلديات وفعاليات من راشيا والبقاع الغربي.
ودوّنت الزين كلمة في سجل الشرف حيّت فيها "النساء والرجال الذين آمنوا بالاستقلال وساهموا في تحقيقه وصونه بالتضحيات"، مستعيدة بيتاً لسعيد عقل: "فاصمد لبنان ما بك وهنُ… لا بدّ في الأرض من حق"، مؤكدة "العهد على استكمال الاستقلال".
البقاع الغربي

تمارا الزين

سعيد عقل

الجمهوري

جمهورية

البقاع

الغربي

