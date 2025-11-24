Advertisement

لبنان

السينما اللبنانية تحصد الجوائز وتعلن حضورها الدولي

Lebanon 24
24-11-2025 | 07:17
سجّل لبنان حضوراً لافتاً في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي (13–22 تشرين الثاني)، مع حصد مجموعة من أفلامه جوائز أساسية في المسابقات المختلفة. فقد فاز فيلم "ثريا حبّي" للمخرج نقولا خوري بجائزة أفضل فيلم وثائقي في المسابقة الدولية، بينما نال فيلم "كلب ميّت" لسارة فرانسيس جائزة أفضل فيلم في مسابقة "آفاق السينما العربية"، إضافة إلى جائزة "الجيل القادم" للممثلة شيرين كرامة عن دورها فيه.
كما حصدت لين الصفّاح جائزة أفضل فيلم قصير عن "تيتا وتيتا".
 
وفي ملتقى القاهرة للمشاريع السينمائية، نال فيلم "يوم الغضب: حكايات من طرابلس" لرانيا رافعي جوائز ما بعد الإنتاج والتوزيع، فيما حصد مشروع "أثر جانبي من الثقة في الحياة" لأحمد غصين عدداً من الجوائز بينها أفضل مشروع في مرحلة التطوير، في تأكيد جديد على قوة السينما اللبنانية وقدرتها على المنافسة عربياً ودولياً.
