السينما اللبنانية تحصد الجوائز وتعلن حضورها الدولي

سجّل حضوراً لافتاً في مهرجان السينمائي الدولي (13–22 تشرين الثاني)، مع حصد مجموعة من أفلامه جوائز أساسية في المسابقات المختلفة. فقد فاز فيلم "ثريا حبّي" للمخرج بجائزة أفضل فيلم وثائقي في المسابقة الدولية، بينما نال فيلم "كلب ميّت" لسارة فيلم في مسابقة " السينما العربية"، إضافة إلى جائزة " " للممثلة كرامة عن دورها فيه.

كما حصدت لين الصفّاح جائزة أفضل فيلم قصير عن "تيتا وتيتا".

وفي ملتقى القاهرة للمشاريع السينمائية، نال فيلم " : حكايات من " لرانيا رافعي جوائز ما بعد الإنتاج والتوزيع، فيما حصد مشروع "أثر جانبي من الثقة في الحياة" لأحمد غصين عدداً من الجوائز بينها أفضل مشروع في مرحلة التطوير، في تأكيد جديد على قوة السينما وقدرتها على المنافسة عربياً ودولياً.