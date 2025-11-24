Advertisement

لبنان

عواصف رعدية وثلوج.. منخفض جوي سيضرب لبنان

Lebanon 24
24-11-2025 | 07:21
 توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما إجمالا مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض ملموس بدرجات الحرارة بحيث تصبح دون معدلاتها الموسمية، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة احيانا مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة خاصة فترة قبل الظهر كما تتساقط الثلوج ابتداء من ارتفاع 2100 متر وما فوق، تنحسر الامطار تدريجياً خلال الليل مع اجواء باردة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية.
وجاء في النشرة الآتي:
- الحال العامة: يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تدريجيا مساء اليوم بمنخفض جوي سريع ومتوسط الفعالية متمركز جنوب غرب تركيا ويكون مصحوبا بكتل هوائية باردة نسبيا مما يؤدي الى انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية وطقس متقلب وماطر أحيانا مع حدوث عواصف رعدية ورياح ناشطة و يستمر تأثيره حتى فجر الأربعاء حيث يتحول الى مستقر مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة. 

- الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع انخفاض بدرجات الحرارة والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية، ترتفع نسبة الرطوبة اعتبارا من بعد الظهر ويتكون الضباب على المرتفعات وتتكاثف الغيوم مساء وتتساقط أمطار متفرقة تشتد غزارتها ليل الاٍثنين/الثلاثاء مع حدوث عواصف رعدية ورياح ناشطة واحتمال تساقط حبات البرد.

الثلاثاء: غائم إجمالا مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض ملموس بدرجات الحرارة بحيث تصبح دون معدلاتها الموسمية، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة احيانا مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة خاصة فترة قبل الظهر كما تتساقط الثلوج ابتداء من ارتفاع 2100 متر وما فوق، تنحسر الامطار تدريجياً خلال الليل مع اجواء باردة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية.

الأربعاء: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وتساقط الرذاذ بشكل متفرق خلال الفترة الصباحية خاصة شمل البلاد، يتحسن الطقس خلال النهار مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة وبقاء الأجواء الباردة خلال الليل جبلاً وداخلاً

الخميس: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع بدرجات الحرارة والتي تلامس معدلاتها الموسمية النهارية كما تنخفض نسبة الرطوبة.

- الحرارة على الساحل من 10 إلى 22 درجة، فوق الجبال من 8 إلى 19 درجة، في الداخل من 6 إلى 18 درجة. 

- الرياح السطحية: غربية نهارا، تتحول الى جنوبية غربية مساء، ناشطة سرعتها بين 20 و45 كلم/س.

- الانقشاع: متوسط اجمالا، يسوء خلال الليل بسبب الضباب على المرتفعات وغزارة الأمطار.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 35 و85%.

- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج الى مائج . حرارة سطح الماء: 25°م.

- الضغط الجوي: 1016 HPA            أي ما يعادل: 762 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس:06,19            ساعة غروب الشمس: 16,31 
