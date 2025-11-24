Advertisement

لبنان

إنقسام داخل "حزب الله"... هل سيردّ على اغتيال الطبطبائي؟

Lebanon 24
24-11-2025 | 07:30
A-
A+
Doc-P-1446183-638995916356918472.jpg
Doc-P-1446183-638995916356918472.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال مصدر قريب من "حزب الله"، إنّ "الحزب" منقسم بين رأيين حالياً يُفضّل أحدهما الردّ على اغتيال هيثم علي الطبطبائي، بينما يدعو الآخر إلى الامتناع عن ذلك".
Advertisement
 
 
وأضاف المصدر بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، أنّ "قيادة "حزب الله" تميل الى اعتماد أقصى أشكال الدبلوماسية في المرحلة الراهنة".
 
 
مواضيع ذات صلة
عدوان إسرائيلي جديد على الضاحية الجنوبية واغتيال الطبطبائي وترقب لموقف "حزب الله"
lebanon 24
25/11/2025 03:18:40 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد اغتيال الطبطبائي.. هل يرد "حزب الله" على إسرائيل؟
lebanon 24
25/11/2025 03:18:40 Lebanon 24 Lebanon 24
ما الذي أدى إلى اغتيال الطبطبائي؟ تقرير إماراتيّ يتحدث عن "الخرق"
lebanon 24
25/11/2025 03:18:40 Lebanon 24 Lebanon 24
عن إغتيال الطبطبائي.. ماذا قالت مصادر مُقرّبة من "حزب الله"؟
lebanon 24
25/11/2025 03:18:40 Lebanon 24 Lebanon 24

وكالة الصحافة الفرنسية

الصحافة الفرنسية

علي الطبطبائي

الفرنسية

دبلوماسي

هيثم علي

الصحاف

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:30 | 2025-11-24
17:16 | 2025-11-24
16:58 | 2025-11-24
16:32 | 2025-11-24
16:18 | 2025-11-24
15:46 | 2025-11-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24