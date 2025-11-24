Advertisement

لبنان

افتتاح "غابة ثانوية السفير"

Lebanon 24
24-11-2025 | 07:36
على سفح جبل المكمل على ارتفاع 2500 متر، افتتحت "ثانوية السفير" غابة تحمل اسمها، هي الأولى من نوعها التي تُطلق باسم مدرسة، عبر غرس ألف أرزة لمناسبة عيد الاستقلال، في مبادرة بيئية–تربوية بالتعاون مع "لجنة أصدقاء غابة الأرز". وشارك في الافتتاح مدير الثانوية الدكتور سلطان ناصر الدين والأساتذة والطلاب ومسؤولو أندية البيئة والزراعة والمشي في الطبيعة، إلى جانب أعضاء اللجنة. (الوكالة الوطنية للإعلام)
