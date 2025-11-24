3 حرائق في كفرحتى.. الدفاع المدني يتدخّل والبلدية تُحذّر

Advertisement

اندلعت اليوم ثلاثة حرائق في بلدة كفرحتا، الأول في آخر البلدة، والثاني في خراجها، والثالث في منطقة عين ، حيث عملت فرق الدفاع المدني في كشافة الرسالة على إخمادها.ودعت البلدية الأهالي إلى الامتناع عن إشعال النار في البساتين والأراضي ومحيط المنازل، تفادياً لتكرار اندلاع الحرائق وتعريض السلامة العامة للخطر.