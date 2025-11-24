Advertisement

لبنان

3 حرائق في كفرحتى.. الدفاع المدني يتدخّل والبلدية تُحذّر

Lebanon 24
24-11-2025 | 07:40
A-
A+
Doc-P-1446187-638995921106955559.png
Doc-P-1446187-638995921106955559.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اندلعت اليوم ثلاثة حرائق في بلدة كفرحتا، الأول في آخر البلدة، والثاني في خراجها، والثالث في منطقة عين الناصرة، حيث عملت فرق الدفاع المدني في كشافة الرسالة على إخمادها.
Advertisement
ودعت البلدية الأهالي إلى الامتناع عن إشعال النار في البساتين والأراضي ومحيط المنازل، تفادياً لتكرار اندلاع الحرائق وتعريض السلامة العامة للخطر.
مواضيع ذات صلة
سلسلة حرائق واسعة… وهذا ما أعلنه الدفاع المدني
lebanon 24
25/11/2025 03:18:54 Lebanon 24 Lebanon 24
ترو تابع عمليات إخماد حرائق الإقليم: لتعزيز فرق الدفاع المدني
lebanon 24
25/11/2025 03:18:54 Lebanon 24 Lebanon 24
ورشة عمل للدفاع المدني حول توحيد مسار التحقيق في حرائق الغابات
lebanon 24
25/11/2025 03:18:54 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع المدني في غزة: 3 شهداء في غارات إسرائيلية جديدة
lebanon 24
25/11/2025 03:18:54 Lebanon 24 Lebanon 24

الناصرة

البسات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:30 | 2025-11-24
17:16 | 2025-11-24
16:58 | 2025-11-24
16:32 | 2025-11-24
16:18 | 2025-11-24
15:46 | 2025-11-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24