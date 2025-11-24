Advertisement

لبنان

"حماس" عزت بالطبطبائي

Lebanon 24
24-11-2025 | 07:42
قدّمت "حماس" في بيان، "التعازي والمواساة إلى المقاومة الإسلامية والشعب اللبناني الشقيق باستشهاد القائد الجهادي الكبير هيثم علي الطبطبائي وثلة من رفاقه المجاهدين، الذين ارتقوا شهداء إثر عدوان صهيوني سافر، استهدف منطقة سكنية في حارة حريك بالضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت".
وقالت: "نستذكر بكل تقدير مسيرة القائد الكبير هيثم الطبطبائي الجهادية وتضحياته الجسام في مواجهة الكيان الصهيوني، وفي معركة الإسناد البطولية لشعبنا ومقاومتنا الباسلة في قطاع غزَّة، ونؤكّد أنَّ سياسة الاغتيالات الصهيونية لقادة المقاومة ورجالاتها لن تفلح في إخماد جذوة المقاومة، وكسر إرادتها وثباتها، وثنيها عن مواصلتها طريق النضال والجهاد، حتى تحرير الأرض والمقدسات".

وختمت: "نسأل الله تعالى أن يتغمّد القائد الجهادي الكبير هيثم الطبطبائي ورفاقه الشهداء، برحمته ومغفرته الواسعة، وأن يلهم عائلاتهم وإخوانهم ورفاق دربهم جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يمنّ على الجرحى بالشفاء العاجل، وأن يحفظ لبنان الشقيق وشعبه العزيز من كل مكروه وسوء". (الوكالة الوطنية للإعلام)
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24