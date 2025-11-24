23
o
بيروت
19
o
طرابلس
20
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
23
o
جونية
12
o
النبطية
15
o
زحلة
15
o
بعلبك
-1
o
بشري
15
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
"حماس" عزت بالطبطبائي
Lebanon 24
24-11-2025
|
07:42
A-
A+
photos
0
A+
A-
قدّمت "
حماس
" في بيان، "التعازي والمواساة إلى
المقاومة
الإسلامية والشعب اللبناني الشقيق باستشهاد القائد الجهادي الكبير هيثم علي الطبطبائي وثلة من رفاقه المجاهدين، الذين ارتقوا
شهداء
إثر عدوان صهيوني سافر، استهدف منطقة سكنية في حارة حريك بالضاحية الجنوبية للعاصمة
اللبنانية
بيروت
".
Advertisement
وقالت: "نستذكر بكل تقدير مسيرة القائد الكبير هيثم الطبطبائي الجهادية وتضحياته الجسام في مواجهة الكيان الصهيوني، وفي معركة الإسناد البطولية لشعبنا ومقاومتنا الباسلة في قطاع غزَّة، ونؤكّد أنَّ سياسة الاغتيالات الصهيونية لقادة المقاومة ورجالاتها لن تفلح في إخماد جذوة المقاومة، وكسر إرادتها وثباتها، وثنيها عن مواصلتها طريق النضال والجهاد، حتى تحرير الأرض والمقدسات".
وختمت: "نسأل الله تعالى أن يتغمّد القائد الجهادي الكبير هيثم الطبطبائي ورفاقه
الشهداء
، برحمته ومغفرته الواسعة، وأن يلهم عائلاتهم وإخوانهم ورفاق دربهم جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يمنّ على الجرحى بالشفاء العاجل، وأن يحفظ
لبنان
الشقيق وشعبه
العزيز
من كل مكروه وسوء". (الوكالة الوطنية للإعلام)
مواضيع ذات صلة
ما الذي أدى إلى اغتيال الطبطبائي؟ تقرير إماراتيّ يتحدث عن "الخرق"
Lebanon 24
ما الذي أدى إلى اغتيال الطبطبائي؟ تقرير إماراتيّ يتحدث عن "الخرق"
25/11/2025 03:19:01
25/11/2025 03:19:01
Lebanon 24
Lebanon 24
عدوان إسرائيلي جديد على الضاحية الجنوبية واغتيال الطبطبائي وترقب لموقف "حزب الله"
Lebanon 24
عدوان إسرائيلي جديد على الضاحية الجنوبية واغتيال الطبطبائي وترقب لموقف "حزب الله"
25/11/2025 03:19:01
25/11/2025 03:19:01
Lebanon 24
Lebanon 24
غدًا.. "التشييع الكبير" لـ"الطبطبائي "
Lebanon 24
غدًا.. "التشييع الكبير" لـ"الطبطبائي "
25/11/2025 03:19:01
25/11/2025 03:19:01
Lebanon 24
Lebanon 24
الحرس الثوري الإيراني: الثأر للطبطبائي سيكون في وقته المقرّر وسيكون الردّ على الكيان الصهيوني الإرهابي ساحقًا
Lebanon 24
الحرس الثوري الإيراني: الثأر للطبطبائي سيكون في وقته المقرّر وسيكون الردّ على الكيان الصهيوني الإرهابي ساحقًا
25/11/2025 03:19:01
25/11/2025 03:19:01
Lebanon 24
Lebanon 24
الوكالة الوطنية للإعلام
الوطنية للإعلام
الوكالة الوطنية
اللبنانية
المقاومة
الإسلام
الشهداء
إسلامي
تابع
قد يعجبك أيضاً
بينَ الأمس واليوم: لبنان في "قلب البابا" (حلقة 2)
Lebanon 24
بينَ الأمس واليوم: لبنان في "قلب البابا" (حلقة 2)
14:30 | 2025-11-24
24/11/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قفزة أسعار غير مسبوقة
Lebanon 24
قفزة أسعار غير مسبوقة
17:16 | 2025-11-24
24/11/2025 05:16:45
Lebanon 24
Lebanon 24
مقدمات النشرات المسائيّة
Lebanon 24
مقدمات النشرات المسائيّة
16:58 | 2025-11-24
24/11/2025 04:58:21
Lebanon 24
Lebanon 24
استخباراتياً.. ماذا كشف اغتيال طبطبائي؟ "يسرائيل هيوم" تجيب
Lebanon 24
استخباراتياً.. ماذا كشف اغتيال طبطبائي؟ "يسرائيل هيوم" تجيب
16:32 | 2025-11-24
24/11/2025 04:32:55
Lebanon 24
Lebanon 24
صور مُسربة لهيثم طبطبائي تثير ضجة
Lebanon 24
صور مُسربة لهيثم طبطبائي تثير ضجة
16:18 | 2025-11-24
24/11/2025 04:18:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
عواصف رعدية وثلوج.. منخفض جوي سيضرب لبنان
Lebanon 24
عواصف رعدية وثلوج.. منخفض جوي سيضرب لبنان
07:21 | 2025-11-24
24/11/2025 07:21:24
Lebanon 24
Lebanon 24
ما الذي أدى إلى اغتيال الطبطبائي؟ تقرير إماراتيّ يتحدث عن "الخرق"
Lebanon 24
ما الذي أدى إلى اغتيال الطبطبائي؟ تقرير إماراتيّ يتحدث عن "الخرق"
11:00 | 2025-11-24
24/11/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معهد إسرائيلي ينشر قائمة أسماء قادة "حزب الله".. طبطبائي ووفيق صفا ضمنها
Lebanon 24
معهد إسرائيلي ينشر قائمة أسماء قادة "حزب الله".. طبطبائي ووفيق صفا ضمنها
06:06 | 2025-11-24
24/11/2025 06:06:34
Lebanon 24
Lebanon 24
أخر دراسة عن القهوة.. هذا ما تفعله بالدماغ
Lebanon 24
أخر دراسة عن القهوة.. هذا ما تفعله بالدماغ
06:30 | 2025-11-24
24/11/2025 06:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عمليات "كوماندوز"... خطّة إسرائيليّة قد تطال الضاحية الجنوبيّة هذا ما كُشِفَ عنها
Lebanon 24
عمليات "كوماندوز"... خطّة إسرائيليّة قد تطال الضاحية الجنوبيّة هذا ما كُشِفَ عنها
06:30 | 2025-11-24
24/11/2025 06:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
14:30 | 2025-11-24
بينَ الأمس واليوم: لبنان في "قلب البابا" (حلقة 2)
17:16 | 2025-11-24
قفزة أسعار غير مسبوقة
16:58 | 2025-11-24
مقدمات النشرات المسائيّة
16:32 | 2025-11-24
استخباراتياً.. ماذا كشف اغتيال طبطبائي؟ "يسرائيل هيوم" تجيب
16:18 | 2025-11-24
صور مُسربة لهيثم طبطبائي تثير ضجة
15:46 | 2025-11-24
في إسرائيل.. هذا ما قيل عن زيارة البابا إلى لبنان
فيديو
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
Lebanon 24
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
02:38 | 2025-11-19
25/11/2025 03:19:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
11:23 | 2025-11-18
25/11/2025 03:19:01
Lebanon 24
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
12:17 | 2025-11-15
25/11/2025 03:19:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24