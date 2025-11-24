"حماس" عزت بالطبطبائي

Advertisement

قدّمت " " في بيان، "التعازي والمواساة إلى الإسلامية والشعب اللبناني الشقيق باستشهاد القائد الجهادي الكبير هيثم علي الطبطبائي وثلة من رفاقه المجاهدين، الذين ارتقوا إثر عدوان صهيوني سافر، استهدف منطقة سكنية في حارة حريك بالضاحية الجنوبية للعاصمة ".وقالت: "نستذكر بكل تقدير مسيرة القائد الكبير هيثم الطبطبائي الجهادية وتضحياته الجسام في مواجهة الكيان الصهيوني، وفي معركة الإسناد البطولية لشعبنا ومقاومتنا الباسلة في قطاع غزَّة، ونؤكّد أنَّ سياسة الاغتيالات الصهيونية لقادة المقاومة ورجالاتها لن تفلح في إخماد جذوة المقاومة، وكسر إرادتها وثباتها، وثنيها عن مواصلتها طريق النضال والجهاد، حتى تحرير الأرض والمقدسات".وختمت: "نسأل الله تعالى أن يتغمّد القائد الجهادي الكبير هيثم الطبطبائي ورفاقه ، برحمته ومغفرته الواسعة، وأن يلهم عائلاتهم وإخوانهم ورفاق دربهم جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يمنّ على الجرحى بالشفاء العاجل، وأن يحفظ الشقيق وشعبه من كل مكروه وسوء". (الوكالة الوطنية للإعلام)