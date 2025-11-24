Advertisement

لبنان

غارات وهمية فوق النبطية وإقليم التفاح.. وطيران مسيّر يحلّق على علو منخفض

Lebanon 24
24-11-2025 | 08:08
ينفّذ الطيران الحربي الإسرائيلي منذ الثانية والربع بعد ظهر اليوم غارات وهمية في أجواء منطقتَي النبطية وإقليم التفاح على علوّ متوسّط، فيما يسجَّل في الوقت نفسه تحليق مكثّف ومركّز للطيران المسيّر فوق بلدات النبطية على علو منخفض. (الوكالة الوطنية للإعلام)
