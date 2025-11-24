Advertisement

لبنان

في الجنوب.. قذائف إسرائيلية تستهدف فرق الإطفاء

Lebanon 24
24-11-2025 | 08:13
شبّ حريق بين بلدتي يارين والزلوطية القريبتين من الحدود مع فلسطين المحتلة، لأسباب لم تُعرف بعد، ما أدى إلى إلحاق أضرار بالأشجار الحرجية وأشجار الزيتون، فيما عمل عناصر الدفاع المدني وفرق الإطفاء على إخماده.
وخلال عمليات الإطفاء، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدداً من القذائف في اتجاه عناصر الدفاع المدني اللبناني وكشافة الرسالة الإسلامية أثناء محاولتهم السيطرة على النيران.
