في الجنوب.. قذائف إسرائيلية تستهدف فرق الإطفاء

شبّ حريق بين بلدتي يارين والزلوطية القريبتين من الحدود مع المحتلة، لأسباب لم تُعرف بعد، ما أدى إلى إلحاق أضرار بالأشجار الحرجية وأشجار ، فيما عمل عناصر الدفاع المدني وفرق الإطفاء على إخماده.

وخلال عمليات الإطفاء، أطلقت عدداً من القذائف في اتجاه عناصر الدفاع المدني اللبناني وكشافة الرسالة الإسلامية أثناء محاولتهم السيطرة على النيران.