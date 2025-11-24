Advertisement

لبنان

بعد إطلاق نار خلال إشكال... مداهمة منازل في حيّ الشراونة

Lebanon 24
24-11-2025 | 08:14
داهمت قوة من الجيش منازل مطلقي النار في حيّ الشراونة في بعلبك، على اثر وقوع إشكال ليل أمس بين شبان.
مواضيع ذات صلة
مقتل مطلوب خلال مُداهمات الجيش في حيّ الشراونة
lebanon 24
25/11/2025 03:19:36 Lebanon 24 Lebanon 24
قوات الاحتلال تعتقل شاباً بالتزامن مع مداهمة عدداً من المنازل خلال اقتحامها حي خلة الإيمان في نابلس
lebanon 24
25/11/2025 03:19:36 Lebanon 24 Lebanon 24
قوات الاحتلال تُداهم عدة منازل خلال اقتحامها الواسع لبلدة بيت أمر شمال الخليل جنوب الضفة الغربية
lebanon 24
25/11/2025 03:19:36 Lebanon 24 Lebanon 24
إطلاق نار من آليات الاحتلال والطائرات المسيّرة بالتزامن مع نسف منازل سكنية شرق مدينة غزة
lebanon 24
25/11/2025 03:19:36 Lebanon 24 Lebanon 24
14:30 | 2025-11-24
17:16 | 2025-11-24
16:58 | 2025-11-24
16:32 | 2025-11-24
16:18 | 2025-11-24
15:46 | 2025-11-24
