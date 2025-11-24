Advertisement

لبنان

مفتي عكار يترأس جلسات مؤتمر إسلامي في البرازيل

Lebanon 24
24-11-2025 | 08:33
A-
A+
Doc-P-1446205-638995953338843188.png
Doc-P-1446205-638995953338843188.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شارك مفتي عكار الشيخ زيد محمد بكار زكريا في افتتاح أعمال المؤتمر الثامن والثلاثين لمسلمي دول أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي في ساو باولو – البرازيل، تحت عنوان "الشباب المسلم والذكاء الاصطناعي: تحديات وآفاق"، بتنظيم من مركز الدعوة الإسلامية وبرعاية وزارة الشؤون الإسلامية في السعودية، وبمشاركة عدد من الوزراء والفاعليات الدينية.
Advertisement

وترأس زكريا الجلسة الثانية من المؤتمر، وقدم في الجلسة الثالثة ورقة بحثية بعنوان "استثمار الذكاء الاصطناعي في الابتكار والتقنية والريادة من منظور إسلامي"، شدد فيها على أهمية مواكبة هذا التطور ضمن الضوابط الشرعية ومقاصد الشريعة، لتجنّب تحوّل التقدم العلمي إلى أداة للقتل والإبادة كما يحصل في غزة وغيرها. كما أجرى سلسلة لقاءات ثنائية مع مسؤولين دينيين، على أن يلتقي الجالية اللبنانية في ساو باولو لإلقاء دروس ومحاضرات وتعزيز التواصل بين البلدين. (الوكالة الوطنية للإعلام)
مواضيع ذات صلة
عيسى الخوري ترأس جلسة القطاعات الإنتاجية في مؤتمر "بيروت واحد"
lebanon 24
25/11/2025 03:19:56 Lebanon 24 Lebanon 24
مفتي عكار يستضيف مخاتيرها
lebanon 24
25/11/2025 03:19:56 Lebanon 24 Lebanon 24
50 ألف متظاهر يهزون مؤتمر المناخ في البرازيل
lebanon 24
25/11/2025 03:19:56 Lebanon 24 Lebanon 24
عيسى الخوري يترأس وفد لبنان في مؤتمر "يونيدو" بالرياض
lebanon 24
25/11/2025 03:19:56 Lebanon 24 Lebanon 24

الوكالة الوطنية للإعلام

الوطنية للإعلام

الوكالة الوطنية

اللبنانية

السعودية

الدينية

المسلم

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:30 | 2025-11-24
17:16 | 2025-11-24
16:58 | 2025-11-24
16:32 | 2025-11-24
16:18 | 2025-11-24
15:46 | 2025-11-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24