مفتي عكار يترأس جلسات مؤتمر إسلامي في البرازيل

وترأس زكريا الجلسة الثانية من المؤتمر، وقدم في الجلسة الثالثة ورقة بحثية بعنوان "استثمار الذكاء الاصطناعي في الابتكار والتقنية والريادة من منظور "، شدد فيها على أهمية مواكبة هذا التطور ضمن الضوابط الشرعية ومقاصد الشريعة، لتجنّب تحوّل التقدم العلمي إلى أداة للقتل والإبادة كما يحصل في غزة وغيرها. كما أجرى سلسلة لقاءات ثنائية مع مسؤولين دينيين، على أن يلتقي الجالية في ساو باولو لإلقاء دروس ومحاضرات وتعزيز التواصل بين البلدين. (الوكالة الوطنية للإعلام)