لبنان

سامي الجميل نائباً لرئيس CDI

Lebanon 24
24-11-2025 | 08:39
انتخبت الهيئة العامة للتحالف الدولي للأحزاب الوسطية (CDI) مجلساً تنفيذياً جديداً، جرى خلاله انتخاب رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل نائباً لرئيس التحالف.
وجرى خلال الاجتماع تجديد الثقة بالرئيس الكولومبي السابق أندريس باسترانا لولاية جديدة على رأس الـCDI، وبأنتونيو لوبيز-إيستوريز من إسبانيا كأمين عام للمنظمة.

ووفق بيان للكتائب، "عبّر كل من باسترانا ولوبيز-إيستوريز، في اتصال مع الجميّل عقب الانتخابات، عن تقديرهما للدور المحوري الذي يلعبه لبنان وحزب الكتائب داخل التحالف، متمنّيين له التوفيق في مهامه الجديدة".

وكان الكتائب ممثلاً برئيس جهاز العلاقات الخارجية مروان عبد الله شارك في اجتماع المجلس التنفيذي للتحالف الدولي لأحزاب الوسط (CDI) الذي عُقد في ساو باولو – البرازيل، بدعوة من الحزب الديمقراطي الاجتماعي البرازيلي PSD، برئاسة جيلبرتو كساب، المتحدّر من أصول لبنانية. وشهد المؤتمر مشاركة 115 حزباً من 82 دولة حول العالم، وتمت خلاله مناقشة أبرز التطورات السياسية العالمية، إلى جانب قضايا الأمن، السيادة، والسلام في مختلف المناطق.

وأشار البيان إلى أن "حزب الكتائب أكد خلال مشاركته على الثوابت السيادية، ودور لبنان كقيمة ديمقراطية في الشرق، وسط تأكيد دولي على أهمية استقرار لبنان".
