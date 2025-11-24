Advertisement

لبنان

قبلان ينعى الطبطبائي

Lebanon 24
24-11-2025 | 08:42
أصدر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان البيان التالي: "لقد شاء الله تعالى للقائد الكبير السيد "أبو علي الطبطبائي وأخوته الكرام" أن يكونوا نموذجاً عن أكبر معاني التضحية الوطنية، وهذا يضعنا بقلب أكبر معاني الصمود والثبات التراكمي لتأكيد خيار الدفاع الوطني الذي يليق بتضحيات الجيش والشعب والمقاومة، فالمقاومة تتجذّر وتتعاظم بشهادة قادتها وعظمائها، والعهد عهد لبنان وخياراته التي تليق بهذا الحجم من التضحيات العظام".
