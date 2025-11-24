قبلان ينعى الطبطبائي

أصدر المفتي البيان التالي: "لقد شاء الله تعالى للقائد الكبير السيد "أبو وأخوته الكرام" أن يكونوا نموذجاً عن أكبر معاني التضحية الوطنية، وهذا يضعنا بقلب أكبر معاني الصمود والثبات التراكمي لتأكيد خيار الدفاع الوطني الذي يليق بتضحيات الجيش والشعب والمقاومة، فالمقاومة تتجذّر وتتعاظم بشهادة قادتها وعظمائها، والعهد عهد وخياراته التي تليق بهذا الحجم من التضحيات العظام".

Advertisement