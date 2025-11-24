عن إغتيال الطبطبائي.. ماذا قالت مصادر مُقرّبة من "حزب الله"؟

قالت مصادر مقربة من " "، إنّ "اغتيال القيادي هيثم لم يكن مفاجئاً، لكن توقيت اغتياله مرتبط بموقف سياسي".

وأضافت المصادر لـ" عربية"، أنّ "الإستهدافات التي تطال قياديين أو غيرهم لا تحدث تغييراً في مواقف الحزب".

وتابعت أنّ "التصعيد ينطوي على ردّ واضح على موافقة رئيس الجمهوريّة العماد عون على المضي في مسار التفاوض مع ".