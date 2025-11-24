Advertisement

لبنان

عيسى الخوري من الرياض: الصناعة اللبنانية "لم تُهزم"

Lebanon 24
24-11-2025 | 09:09
ألقى الوزير عيسى الخوري كلمة لبنان في الدورة الحادية والعشرين للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) في الرياض، مشيداً بتجربة المملكة العربية السعودية في الانتقال من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد إنتاجي قائم على المعرفة والابتكار.

الخوري عرض واقع لبنان الذي يخرج من سلسلة أزمات مالية وخدمية وحرب مدمّرة طالت القطاعات الإنتاجية، مؤكداً أن الصناعة اللبنانية "لم تُهزم"، إذ بات القطاع الصناعي أكبر ربّ عمل خاص في البلاد مع أكثر من 250 ألف وظيفة، وأكثر من 7 آلاف مؤسسة، ومساهمة تفوق 9 مليارات دولار في الناتج المحلي، تمتد من الصناعات الغذائية والدوائية إلى الصناعات التكنولوجية المتقدمة مثل أشباه الموصلات والروبوتات.

وأشار إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة قبل أسبوعين، كخارطة طريق لإعادة هيكلة القطاع وتحويله إلى محرّك للنمو والاستقرار، قائلاً إنها ترتكز على خمسة محاور: تحديث البنية التحتية، تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمار، تصنيع حديث ومستدام ودائري، تعزيز الصادرات وتحسين جودة "صنع في لبنان"، وتمكين الكفاءات والمهارات. ولفت إلى انسجام هذه الرؤية مع برنامج لبنان 2025–2029 الجاري بحثه مع "يونيدو"، والذي يشمل الطاقة المتجددة والاقتصاد الدائري وتطوير سلاسل الصناعات الزراعية.

ودعا الوزير الدول الأعضاء والشركات العالمية إلى اعتبار لبنان وجهة استراتيجية للاستثمار الصناعي في خمس مجموعات ذات أولوية: الصناعات الغذائية والمشروبات، الصناعات الاستهلاكية والتجميلية، الصناعات الإبداعية، الصناعات التكنولوجية المتقدمة، والصناعات الدوائية والصحية وصناعة القنّب الطبي، مبرزاً موقع لبنان الاستراتيجي وفرص الـNearshoring وOffshoring، وكفاءاته البشرية المتعددة اللغات، ومرونة قطاعه الخاص وانفتاحه على الذكاء الاصطناعي وتصنيع الروبوتات.

وختم الخوري بالتأكيد أن "لبنان جاهز للأعمال"، يملك "المواهب والإبداع والإرادة" ويرحّب بالاستثمارات والخبرات الدولية، موجهاً تحية إلى المملكة العربية السعودية على قيادتها في مسار التنويع الاقتصادي واستضافتها المؤتمر، وإلى "يونيدو" والشركاء الدوليين على دعمهم للبنان.

