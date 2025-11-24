Advertisement

لبنان

كيف علّقت فرنسا على "غارة الضاحية الجنوبية"؟

Lebanon 24
24-11-2025 | 09:14
أعلنت وزارة الخارجية الفرنسيّة، أنّ "الضربة الإسرائيلية الأخيرة على بيروت تُشكّل خطراً بتصعيد التوتّر".
وأشارت إلى "أهمية اللجوء إلى آلية مراقبة وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل".
 
 
 
