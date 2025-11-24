Advertisement

لبنان

ريفي هنأ نقيب الصيادلة

Lebanon 24
24-11-2025 | 09:17
Doc-P-1446222-638995979117065975.jpg
Doc-P-1446222-638995979117065975.jpg photos 0
هنأ النائب اللواء أشرف ريفي نقيب الصيادلة الدكتور عبد الرحمن مرقباوي، متمنّياً له "التوفيق في مهمّته الجديدة في خدمة القطاع وحماية الدواء".
وقال في بيان: "إنتخابه يؤكّد الثقة بمهنيته ونزاهته، وهو على صورة النقيب السابق للصيادلة".
