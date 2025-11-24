بعد "حادثة السوبرماركت"... شعبة المعلومات أوقفت علي صوان

علم " "، أنّ في أوقفت علي ، الذي أقدم قبل فترة على الاعتداء على رجل وامرأة داخل سوبرماركت في بلدة .

Advertisement

وأُحيل الموقوف إلى المختص لاتّخاذ الإجراءات المناسبة بحقّه.