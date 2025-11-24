Advertisement

لبنان

بعد "حادثة السوبرماركت"... شعبة المعلومات أوقفت علي صوان

Lebanon 24
24-11-2025 | 09:49
علم "لبنان 24"، أنّ شعبة المعلومات في البقاع أوقفت علي صوان، الذي أقدم قبل فترة على الاعتداء على رجل وامرأة داخل سوبرماركت في بلدة تعلبايا.
وأُحيل الموقوف إلى القضاء المختص لاتّخاذ الإجراءات المناسبة بحقّه.
 
 
 
