لبنان

زيارة ميدانية في البقاع.. الصليب الأحمر الدولي يعزّز شراكته مع "الهلال الأحمر الفلسطيني"

Lebanon 24
24-11-2025 | 10:20
زار وفد من اللجنة الدولية للصليب الأحمر مراكز جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في البقاع، شملت مركز مخيم بعلبك ومستشفى الناصرة، حيث اطّلع على سير العمل وتركيب جهاز "سكانر" جديد، وبحث مع إدارة الجمعية سبل تعزيز التعاون ورفع مستوى الخدمات الطبية والإنسانية للاجئين.
وأكد الطرفان استمرار الشراكة لخدمة أبناء الشعب الفلسطيني، فيما جددت الجمعية التزامها برسالتها الوطنية والإنسانية في لبنان وفلسطين. (الوكالة الوطنية للإعلام)
الوكالة الوطنية للإعلام

الوطنية للإعلام

الوكالة الوطنية

الصليب الأحمر

البقاع

الهلال

فلسطين

