زيارة ميدانية في البقاع.. الصليب الأحمر الدولي يعزّز شراكته مع "الهلال الأحمر الفلسطيني"

زار وفد من اللجنة الدولية للصليب الأحمر مراكز جمعية الأحمر الفلسطيني في ، شملت مركز مخيم ومستشفى الناصرة، حيث اطّلع على سير العمل وتركيب جهاز "سكانر" جديد، وبحث مع إدارة الجمعية سبل تعزيز التعاون ورفع مستوى الخدمات الطبية والإنسانية للاجئين.

وأكد الطرفان استمرار الشراكة لخدمة أبناء الشعب الفلسطيني، فيما جددت الجمعية التزامها برسالتها الوطنية والإنسانية في وفلسطين. (الوكالة الوطنية للإعلام)