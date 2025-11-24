الحريري والبزري يبحثان الأوضاع في صيدا والجنوب

Advertisement

استقبلت رئيسة مؤسسة بهية الحريري في "فيلا الحريري" في الهلالية – ، النائب االدكتور البزري يرافقه وائل البساط، وجرى خلال اللقاء عرض للأوضاع العامة والمستجدات على الساحتين الداخلية والجنوبية .كما تم البحث بالشأن الصيداوي، حيث كانت جولة أفق حول عدد من والملفات الحياتية والتنموية والإجتماعية على صعيد مدينة صيدا والجوار. وكان تأكيد مشترك على أهمية التضامن الوطني في مواجهة التهديدات ، وكل التحديات الكبرى التي تفرض نفسها على الواقع اللبناني في هذه المرحلة. (الوكالة الوطنية للإعلام)