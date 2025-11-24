Advertisement

لبنان

الحريري والبزري يبحثان الأوضاع في صيدا والجنوب

Lebanon 24
24-11-2025 | 10:30
استقبلت رئيسة مؤسسة الحريري بهية الحريري في "فيلا الحريري" في الهلالية – صيدا ، النائب االدكتور عبد الرحمن البزري يرافقه وائل البساط، وجرى خلال اللقاء عرض للأوضاع العامة والمستجدات على الساحتين الداخلية والجنوبية .
كما تم البحث بالشأن الصيداوي، حيث كانت جولة أفق حول عدد من القضايا والملفات الحياتية والتنموية والإجتماعية على صعيد مدينة صيدا والجوار. وكان تأكيد مشترك على أهمية التضامن الوطني في مواجهة التهديدات الإسرائيلية، وكل التحديات الكبرى التي تفرض نفسها على الواقع اللبناني في هذه المرحلة. (الوكالة الوطنية للإعلام)
