لبنان

دعوة لتوحيد نقابتي أطباء الأسنان وإلغاء "الطائفية النقابية"

Lebanon 24
24-11-2025 | 10:33
هنّأ قطاعا أطباء الأسنان في "تجمع الأطباء في لبنان" و"التجمع الوطني الديموقراطي في لبنان" الدكتور زياد زيدان بانتخابه نقيباً لأطباء الأسنان في بيروت، والأعضاء الجدد في مجلس النقابة وصناديقها، معربين في الوقت نفسه عن أسفهما للأجواء الطائفية والمذهبية التي رافقت الانتخابات.
ودعا التجمعان إلى توحيد نقابتي بيروت وطرابلس في نقابة واحدة على مستوى كل المحافظات، واعتماد مبدأ المداورة بين الطوائف في موقع النقيب تمهيداً لإلغاء "الطائفية النقابية".
 
كما طالبا برفع المعاش التقاعدي لطبيب الأسنان بما يتناسب مع غلاء المعيشة، وبانخراط النقابة في التحركات المطلبية، مؤكدَين استمرار العمل من أجل توحيد النقابتين أسوة بنقابة الصيادلة. (الوكالة الوطنية للإعلام)
