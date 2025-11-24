Advertisement

لبنان

القومي يندّد باغتيال الطبطبائي ويحمّل الدولة مسؤولية كبح العدوان

Lebanon 24
24-11-2025 | 10:40
دان الحزب السوري القومي الاجتماعي في بيان "الجريمة الإرهابية" التي ارتكبها العدو الإسرائيلي باستهداف حارة حريك في الضاحية الجنوبية، ما أدى إلى استشهاد القائد الجهادي هيثم علي الطبطبائي وعدد من المواطنين وسقوط عشرات الجرحى. 
ورأى أن العدوان يؤكد "الطبيعة الإرهابية والعنصرية للكيان الصهيوني"، مشيراً إلى أن تصاعد وتيرة الاعتداءات رغم وقف إطلاق النار يضع الدولة اللبنانية أمام "مسؤولية وطنية" تفرض اتخاذ خطوات على كل الصعد لكبح العدوان، وتوحيد الموقف الداخلي ووأد الخطابات الفتنوية التي تبرر الاعتداءات. 

وتقدّم الحزب بالتعازي إلى الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم وقيادة المقاومة وعائلات الشهداء، متمنياً الشفاء للجرحى، ومؤكداً أن "كل قضية عادلة تُروى بالتضحيات لا بد أن تنتصر مهما طال ليل العدوان". (الوكالة الوطنية للإعلام)
