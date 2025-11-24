القومي يندّد باغتيال الطبطبائي ويحمّل الدولة مسؤولية كبح العدوان

Advertisement

ورأى أن العدوان يؤكد "الطبيعة الإرهابية والعنصرية للكيان الصهيوني"، مشيراً إلى أن تصاعد وتيرة الاعتداءات رغم وقف إطلاق النار يضع أمام "مسؤولية وطنية" تفرض اتخاذ خطوات على كل الصعد لكبح العدوان، وتوحيد الموقف الداخلي ووأد الخطابات الفتنوية التي تبرر الاعتداءات.وتقدّم الحزب بالتعازي إلى لحزب الله الشيخ نعيم وقيادة وعائلات ، متمنياً الشفاء للجرحى، ومؤكداً أن "كل قضية عادلة تُروى بالتضحيات لا بد أن تنتصر مهما طال ليل العدوان". (الوكالة الوطنية للإعلام)