وزير الدفاع: لم يسبق لبلد صغير ان واجه هذا الكم من المشاكل الكبيرة
Lebanon 24
24-11-2025
|
10:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
أحيت مدرسة سيدة اللويزة – زوق مصبح ذكرى
الاستقلال
برعاية
وزير الدفاع
اللواء ميشال منسى، وبدعوة من بلدية زوق مصبح وبالتعاون مع المدرسة، بحضور النائبين فريد الخازن ونعمة افرام، النائب السابق شامل روكز، ورؤساء هيئات روحية واجتماعية وتربوية وحشد من الأهالي والطلاب. بعد النشيد الوطني وفيلم وثائقي عن الاستقلال، شدد رئيس المدرسة الأب حنا طيار على أن المناسبة "يوم للوطن لا يشبه سواه"، مؤكداً أن المدرسة وُجدت "لتزرع حب الأرض والإنسان والحق"، وأن بناء الوطن يبدأ من التربية ومن شباب يؤمنون بلبنان، موجهاً تحية لشهداء الجيش الذين "ماتوا لنحيا".
رئيس البلدية إيلي صابر رأى أن الاستقلال "موقف يومي لا مجرد ذكرى"، وأن الأوطان تُبنى على الرجاء لا على اليأس، داعياً الجيل الجديد لصنع استقلالهم في الدفاع عن الحق والكرامة.
من جهته
، اعتبر منسى أن
لبنان
، في العيد الـ82، ما زال يواجه "أقسى الامتحانات"، داعياً إلى التضحية والتكاتف ليبقى اللبنانيون أوفياء لإرث
الشهداء
، ومشدداً على أن
العلم
اللبناني وحده يُرفع ويحرسه "جيش الشرعية والوحدة الوطنية".
وقال: "لم يسبق لبلد صغير ان واجه هذا الكم من المشاكل الكبيرة. قبل الاستقلال احتلالات واضطهادات وبعد الاستقلال مخططات ومؤامرات وفتن ومحن، اليوم وفي العيد الثاني والثمانين للاستقلال، ما زلنا نواجه اقسى الامتحانات ونترًقب الاستحقاقات ونرصد التحولات ونتحسًب للمفاجآت".
أضاف: "اليوم وفي لحظة الحقيقة وساعة المسؤولية، وطننا يدعونا للتضحية والتكاتف والتضامن لمواجهة الصعوبات وجبه التحديات. لأن نكون مستحقين ارث الشهداء وميراث الأنقياء وقوافل الابطال الذين جعلوا للبنان مكانة بين الامم ورفعوا اسمه على رؤوس القمم. منذ سنوات طويلة، منذ عقود لا بل اجيال، نزف اللبنانيون وضحوًا وحزنوا ، لكنهم لم يستسلموا ولم ييأسوا ولم تهن عزيمتهم ولم يضعف ايمانهم . لم يرفعوا الراية البيضاء."
وتابع: "اليوم ، وفي عيد الاستقلال، لا بل في كل يوم باذن الله _ يرفعون العلم اللبناني وحده دون سواه ، يحرسه ابطال
الجيش اللبناني
جيش الشرعية والوطن والوحدة الوطنية. اليوم وانا بينكم في كسروان ادعوكم ان تستلهموا تاريخ هذه الارض العاصية على الغزاة المرفوعة كالسيف في وجه الطغاة ، وان تشخصوا بانظاركم وذكرياتكم وتاريخكم الى صخور نهر الكلب حيث عبرت ممالك وجيوش ورحلت، وبقيت صخرة نهر الكلب علامة خالدة في سفر التاريخ وعلى هذه الصخرة بنينا استقلالنا ليحيا لبنان."
وختم: "في هذا اليوم المشهود والمناسبة الجلل نحيي فخامة العماد جوزف عون رأس الدولة ورئيس الجمهورية ونتوسم في شجاعته وحكمته ووطنيته الامل والتطلع الى لبنان ناهض من كبوته صاعد الى قمته. ان في رسالة الاستقلال لفخامة الرئيس خارطة طريق واضحة صادقة شجاعة للبنان السلام والاستقرار والامان ."
وكان الوزير منسى قد زرع شجرة أرز في باحة المدرسة وأزاح الستار عن لوحة تذكارية .
بينَ الأمس واليوم: لبنان في "قلب البابا" (حلقة 2)
Lebanon 24
بينَ الأمس واليوم: لبنان في "قلب البابا" (حلقة 2)
14:30 | 2025-11-24
24/11/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قفزة أسعار غير مسبوقة
Lebanon 24
قفزة أسعار غير مسبوقة
17:16 | 2025-11-24
24/11/2025 05:16:45
Lebanon 24
Lebanon 24
مقدمات النشرات المسائيّة
Lebanon 24
مقدمات النشرات المسائيّة
16:58 | 2025-11-24
24/11/2025 04:58:21
Lebanon 24
Lebanon 24
استخباراتياً.. ماذا كشف اغتيال طبطبائي؟ "يسرائيل هيوم" تجيب
Lebanon 24
استخباراتياً.. ماذا كشف اغتيال طبطبائي؟ "يسرائيل هيوم" تجيب
16:32 | 2025-11-24
24/11/2025 04:32:55
Lebanon 24
Lebanon 24
صور مُسربة لهيثم طبطبائي تثير ضجة
Lebanon 24
صور مُسربة لهيثم طبطبائي تثير ضجة
16:18 | 2025-11-24
24/11/2025 04:18:29
Lebanon 24
Lebanon 24
