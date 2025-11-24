Advertisement

لبنان

غادرت منزلها الزوجيّ منذ 12 يوماً ولم تعدّ... هل تعرفون عنها شيئاً؟

Lebanon 24
24-11-2025 | 10:56
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:
تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة:
رحمة خالد الفضل (مواليد عام 1999، سورية)
التي غادرت منزلها الزوجي، الكائن في بلدة بخعون – الضنية، بتاريخ 12-11-2025، ولم تَعُد حتى تاريخه.
لذلك، يُرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بفصيلة الضّنيّة في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرقم: 490673-06 للإدلاء بما لديهم من معلومات.
