غادرت منزلها الزوجيّ منذ 12 يوماً ولم تعدّ... هل تعرفون عنها شيئاً؟

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ العامّة البلاغ التّالي:

تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة المختص، صورة المفقودة:

رحمة خالد الفضل (مواليد عام 1999، سورية)

التي غادرت منزلها الزوجي، الكائن في بلدة بخعون – ، بتاريخ 12-11-2025، ولم تَعُد حتى تاريخه.

لذلك، يُرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بفصيلة الضّنيّة في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرقم: 490673-06 للإدلاء بما لديهم من معلومات.