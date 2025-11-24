Advertisement

لبنان

صورة جديدة لرياض سلامة من منزله.. ومقابلة قريبة على هذه القناة

Lebanon 24
24-11-2025 | 11:17
نشر الإعلامي طاهر بركة عبر حسابه على "فيسبوك"، صورة تجمعه بحاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، وذلك خلال لقاء جمعهما في منزل الأخير.
وكشف بركة أنَّ سلامة سيطلّ عبر قناة "العربية" وذلك في أول مقابلة له منذ خروجه من السجن وأيضاً في أول حديث له منذ انتهاء حاكميته في مصرف لبنان المركزي.
 
 
 
مصرف لبنان المركزي

مصرف لبنان

طاهر بركة

رياض سلام

فيسبوك

رياض

