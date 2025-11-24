Advertisement

لبنان

الجيش يتولى تفجيرها.. العثور على "قذيفة" في طرابلس

Lebanon 24
24-11-2025
عُثر في محلة تلة المنكوبين - طرابلس، على قذيفة هاون غير مُنفجرة، وفق ما أفادت معلومات "لبنان24".
وعلى الأثر، حضرت قوّة من الجيش وفرضت طوقاً أمنياً في المكان حيث حضر خبير عسكري لتفجير القذيفة نظراً لتعذر نقلها.
 
 
