لبنان

صورة لطبطبائي وعماد مغنية.. عمرها أكثر من 20 عاماً

Lebanon 24
24-11-2025 | 11:09
تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي صورة نادرة تُظهر رئيس أركان "حزب الله" هيثم طبطبائي الذي اغتالته إسرائيل، أمس الأحد، إلى جانب القيادي البارز في "الحزب" عماد مغنية.
ويعود عمر هذه الصورة إلى ما يتجاوز الـ20 عاماً، وقد بدا طبطبائي ومغنية في سن الشباب.
 
 
يُشار إلى أن العدو الإسرائيلي اغتال مغنية عام 2008 بتفجير استهدف سيارته في كفرسوسة - دمشق.
 
 
 
 
