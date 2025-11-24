صورة لطبطبائي وعماد مغنية.. عمرها أكثر من 20 عاماً

تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي صورة نادرة تُظهر رئيس أركان " " هيثم طبطبائي الذي اغتالته ، أمس الأحد، إلى جانب القيادي البارز في "الحزب" .

Advertisement

ويعود عمر هذه الصورة إلى ما يتجاوز الـ20 عاماً، وقد بدا طبطبائي ومغنية في سن الشباب.