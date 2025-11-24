عن "الرّد" على اغتيال طبطبائي.. بيانٌ من "الحرس الثوري"

أصدر ، مساء اليوم الإثنين، بياناً دان فيه اغتيال القيادي في " " هيثم علي الطبطبائي، وذلك إثر غارة جوية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، أمس الأحد.

وذكر البيان أن "الكيان الإسرائيلي أقدم على استهداف أحد الراسخين في حزب الله الشهيد هيثم علي الطبطبائي"، معتبراً أن " هذا العمل الجبان برهان على ضعف وعجز عدو وصل إلى طريق مسدود أمام إرادة شعوب المنطقة ومحور ".



وأضاف: "إن محور المقاومة حيّ ومتين ودماء لا تُطفئ جذوة المقاومة بل تزيد شعلة الأمل والإرادة توهّجًا في قلوب الأحرار ومجاهدي المقاومة".