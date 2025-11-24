23
لبنان
عن "الرّد" على اغتيال طبطبائي.. بيانٌ من "الحرس الثوري"
Lebanon 24
24-11-2025
|
13:08
أصدر
الحرس الثوري الإيراني
، مساء اليوم الإثنين، بياناً دان فيه اغتيال
إسرائيل
القيادي في "
حزب الله
" هيثم علي الطبطبائي، وذلك إثر غارة جوية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، أمس الأحد.
وذكر البيان أن "الكيان الإسرائيلي أقدم على استهداف أحد
القادة
الراسخين في حزب الله الشهيد هيثم علي الطبطبائي"، معتبراً أن "
هذا العمل الجبان برهان على ضعف وعجز عدو وصل إلى طريق مسدود أمام إرادة شعوب المنطقة ومحور
المقاومة
".
وأضاف: "إن محور المقاومة حيّ ومتين ودماء
الشهداء
لا تُطفئ جذوة المقاومة بل تزيد شعلة الأمل والإرادة توهّجًا في قلوب الأحرار ومجاهدي المقاومة".
وختم: "لا شك أنّ حق محور المقاومة وحزب الله في الثأر لدماء مجاهدي
الإسلام
محفوظ وسيكون الردّ الساحق بانتظار المعتدي في الوقت المناسب".
