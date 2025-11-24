Advertisement

لبنان

عن "الرّد" على اغتيال طبطبائي.. بيانٌ من "الحرس الثوري"

Lebanon 24
24-11-2025 | 13:08
A-
A+
Doc-P-1446301-638996117325896686.jfif
Doc-P-1446301-638996117325896686.jfif photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أصدر الحرس الثوري الإيراني، مساء اليوم الإثنين، بياناً دان فيه اغتيال إسرائيل القيادي في "حزب الله" هيثم علي الطبطبائي، وذلك إثر غارة جوية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، أمس الأحد.
Advertisement
وذكر البيان أن "الكيان الإسرائيلي أقدم على استهداف أحد القادة الراسخين في حزب الله الشهيد هيثم علي الطبطبائي"، معتبراً أن "هذا العمل الجبان برهان على ضعف وعجز عدو وصل إلى طريق مسدود أمام إرادة شعوب المنطقة ومحور المقاومة".
 

وأضاف: "إن محور المقاومة حيّ ومتين ودماء الشهداء لا تُطفئ جذوة المقاومة بل تزيد شعلة الأمل والإرادة توهّجًا في قلوب الأحرار ومجاهدي المقاومة".


وختم: "لا شك أنّ حق محور المقاومة وحزب الله في الثأر لدماء مجاهدي الإسلام محفوظ وسيكون الردّ الساحق بانتظار المعتدي في الوقت المناسب".
 
 
 
مواضيع ذات صلة
ماذا لو قرّر "حزب الله" الردّ على اغتيال طبطبائي؟
lebanon 24
25/11/2025 03:23:26 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر مقربة من "حزب الله" لـ"سكاي نيوز عربية": اغتيال طبطبائي لم يكن مفاجئاً لكن توقيت اغتياله مرتبط بموقف سياسي
lebanon 24
25/11/2025 03:23:26 Lebanon 24 Lebanon 24
الحرس الثوري يكشف تفاصيل "الوعد الصادق 2"
lebanon 24
25/11/2025 03:23:26 Lebanon 24 Lebanon 24
الحرس الثوري: ستتم زيادة مدى الصواريخ إلى أي نقطة "تعتبرها طهران ضرورية"
lebanon 24
25/11/2025 03:23:26 Lebanon 24 Lebanon 24

الحرس الثوري الإيراني

الحرس الثوري

الإسرائيلي

حزب الله

الإيراني

المقاومة

الإسلام

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:30 | 2025-11-24
17:16 | 2025-11-24
16:58 | 2025-11-24
16:32 | 2025-11-24
16:18 | 2025-11-24
15:46 | 2025-11-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24