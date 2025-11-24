خبرٌ من الجنوب.. رصاصٌ إسرائيليّ يطالُ بلدة لبنانية

أقدم العدو ، مساء اليوم الإثنين، على إطلاق رشقات نارية باتجاه بلدة كفرشوبا في .

وذكرت المعلومات الميدانية أن الرصاص جاء من موقع رويسات ، فيما تردّدت أصداء إطلاق النار في أرجاء المنطقة.