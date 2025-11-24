Advertisement

لبنان

خبرٌ من الجنوب.. رصاصٌ إسرائيليّ يطالُ بلدة لبنانية

Lebanon 24
24-11-2025 | 13:17
أقدم العدو الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، على إطلاق رشقات نارية باتجاه بلدة كفرشوبا في جنوب لبنان.
وذكرت المعلومات الميدانية أن الرصاص جاء من موقع رويسات العلم، فيما تردّدت أصداء إطلاق النار في أرجاء المنطقة.
 
 
 
