لبنان

لقاء في اليرزة ورسالة ثقة من قادة الجيش إلى وزير الدفاع

Lebanon 24
24-11-2025 | 14:55
استقبل وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى في مكتبه في اليرزة رئيس أركان الجيش اللواء الركن حسّان عوده، والأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمد المصطفى، والمفتش العام في الجيش اللواء الركن فادي مخّول، وعضو المجلس العسكري اللواء الركن يوسف حدّاد.
وخلال اللقاء، تمنى الحاضرون أن يحمل العام الجديد للبنان مزيداً من الأمن والاستقرار، وأن تتواصل الجهود لترسيخ سلطة الشرعية على كامل الأراضي اللبنانية، بما يكرّس الوصول إلى الاستقلال الكامل.
