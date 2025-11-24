لقاء في اليرزة ورسالة ثقة من قادة الجيش إلى وزير الدفاع

استقبل اللواء في مكتبه في اليرزة اللواء الركن حسّان عوده، والأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن ، والمفتش العام في الجيش اللواء الركن فادي مخّول، وعضو اللواء الركن يوسف حدّاد.

Advertisement

وخلال اللقاء، تمنى الحاضرون أن يحمل العام الجديد للبنان مزيداً من الأمن والاستقرار، وأن تتواصل الجهود لترسيخ سلطة الشرعية على كامل الأراضي ، بما يكرّس الوصول إلى الكامل.