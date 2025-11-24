بشأن زيارة البابا.. مؤتمر صحفي غداً في قصر بعبدا

ذكرت في اللجنة الرسمية المنظمة لزيارة الاب الاقدس البابا لاون ، بالمؤتمر الصحافي الذي يعقد الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم غد الثلاثاء 25 تشرين الثاني الجاري في قاعة الشرف في في مبنى رقم 4 في في ، وذلك لإطلاع المواطنين والإعلاميين على الترتيبات اللوجستية والأمنية والإعلامية المتعلقة بالاماكن التي سيزورها قداسة البابا وخطط السير على الطرق التي سوف يسلكها موكب قداسته خلال الأيام الثلاثة من زيارته.

