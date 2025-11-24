Advertisement

لبنان

عقبة امام "مطار القليعات"

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
24-11-2025 | 15:16
توقف عدد كبير من أهالي الشمال عند إعلان وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني قبل فترة اهتمام 22 شركة كبرى بالمشاركة في تلزيم مطار القليعات في عكار.
وتسعى هذه الشركات للمنافسة على المشروع، خاصةً أن التلزيم سيتم على أساس الشراكة بين القطاعين العام والخاص.


لكن بحسب المعلومات، يواجه المشروع عقبة تمثلت في التعديلات الأخيرة على قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، المدرج على جدول أعمال مجلس النواب ولم يُقر بعد بسبب تعطيل المجلس، ما أدى إلى توقف العملية مؤقتًا.
المصدر: "رصد" لبنان 24
لبنان

خاص

رادار لبنان24

قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص

الشراكة بين القطاعين العام والخاص

مطار القليعات

فايز رسامني

القليعات

الشمال

عكار

