لبنان

كيف احتفلت أوتاوا بذكرى أبطالها اللبنانيين – الكنديين؟

Lebanon 24
24-11-2025 | 15:37
احتفلت العاصمة الكندية أوتاوا بالذكرى السنوية الثانية لتكريم العسكريين اللبنانيين - الكنديين ضمن فعاليات شهر التراث اللبناني، في حضور القنصل اللبناني علي الديراني والنائبة الفدرالية مونا فورتييه وعدد من الضباط والمحاربين القدامى وشخصيات رسمية ودينية ومجتمعية.

استُهل الحفل بكلمة لرئيس المراسم نك مكارثي، الذي شدّد على أهمية تكريم العسكريين من أصول لبنانية ودورهم في تاريخ القوات المسلحة الكندية، مسلّطًا الضوء على قصة الجندي الشهيد مارك هاني دياب الذي استشهد في أفغانستان عام 2019.

القنصل اللبناني علي الديراني أكّد بدوره قدسية المناسبة، ودور اللبنانيين - الكنديين في خدمة قيم الشجاعة والإنسانية في كندا، مشيرًا إلى رمزية تزامن المراسم مع عيد استقلال لبنان.

واختُتم الحفل بالتأكيد أن هذا التقليد سيستمر سنويًا وفاءً لتضحيات العسكريين اللبنانيين-الكنديين.

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24