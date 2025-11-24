كيف احتفلت أوتاوا بذكرى أبطالها اللبنانيين – الكنديين؟

احتفلت العاصمة الكندية بالذكرى السنوية الثانية لتكريم العسكريين اللبنانيين - الكنديين ضمن فعاليات شهر التراث اللبناني، في حضور القنصل اللبناني والنائبة الفدرالية مونا فورتييه وعدد من الضباط والمحاربين القدامى وشخصيات رسمية ودينية ومجتمعية.

استُهل الحفل بكلمة لرئيس المراسم نك مكارثي، الذي شدّد على أهمية تكريم العسكريين من أصول لبنانية ودورهم في تاريخ القوات المسلحة الكندية، مسلّطًا الضوء على قصة الجندي الشهيد مارك هاني الذي استشهد في عام 2019.

القنصل اللبناني علي الديراني أكّد بدوره قدسية المناسبة، ودور اللبنانيين - الكنديين في خدمة قيم الشجاعة والإنسانية في ، مشيرًا إلى رمزية تزامن المراسم مع عيد استقلال .

واختُتم الحفل بالتأكيد أن هذا التقليد سيستمر سنويًا وفاءً لتضحيات العسكريين اللبنانيين-الكنديين.