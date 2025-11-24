صور مُسربة لهيثم طبطبائي تثير ضجة

23
لبنان
أثيرت تساؤلات مؤخراً عن صور عديدة مُسرَّبة تم نشرها لرئيس "أركان
حزب الله
"
هيثم علي
طبطبائي، والذي اغتالته
إسرائيل
، أمس الأحد، بغارة جوية استهدفته في الضاحية الجنوبية لبيروت.
التساؤلات ارتبطت بصور لم يوزعها "حزب الله"، بل ظهرت فجأة عبر مواقع التواصل وتم تداولها بكثافة، خصوصاً تلك التي لا يمكن أن تُكشف إلا من قبل أصحاب الشأن في "الحزب".
وفعلياً، فإنّ الكلام في هذا الإطار أثار استهجان أطراف مختلفة، إذ طلبت عدم الغوص في هذا الأمر علناً ومناقشته "داخلياً" مع المعنيين في "الحزب".
المصدر:
خاص "لبنان 24"
كيف احتفلت أوتاوا بذكرى أبطالها اللبنانيين – الكنديين؟
