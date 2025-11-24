صور مُسربة لهيثم طبطبائي تثير ضجة

أثيرت تساؤلات مؤخراً عن صور عديدة مُسرَّبة تم نشرها لرئيس "أركان " طبطبائي، والذي اغتالته ، أمس الأحد، بغارة جوية استهدفته في الضاحية الجنوبية لبيروت.

التساؤلات ارتبطت بصور لم يوزعها "حزب الله"، بل ظهرت فجأة عبر مواقع التواصل وتم تداولها بكثافة، خصوصاً تلك التي لا يمكن أن تُكشف إلا من قبل أصحاب الشأن في "الحزب".