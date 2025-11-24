Advertisement

كتب طوني عيسى في" الجمهورية": في ذكرى مرور عام على اتفاق وقف النار ، تبين أنّ «حزب الله» فقد خلال 365 يوماً نحو 350 عنصراً أو كادراً، معظمهم من النخب التي استهدفتها المسيّرات في الجنوب والبقاع، وصولاً إلى .الصمت والتحمل: يرى أصحاب هذا الرأي أنّ أي ردّ عسكري في ظل المعطيات الإقليمية الحالية لن يقدّم فائدة حقيقية، إذ أنّ محور يعاني من ارتباك في طهران ولبنان وغزة واليمن والعراق، مع فقدان السيطرة على . أي ردّ عسكري قد يستخدمه العدو لتفجير حرب شاملة ضد الحزب وبيئته، وهو أمر لا يجرؤ أحد على تحمّل مسؤوليته.يرى الفريق الثاني أنّ الانتظار والصمت يمنح هامشاً للاستمرار في ضرباته دون ضوابط، ويقوّي خصوم الحزب داخلياً وخارجياً. لذلك، يجب على الحزب أن يبرهن على قوته وأن يثبت لمن حوله أنّه لا يزال قادراً على اتخاذ القرار ومواجهة التحديات، وهو أفضل من الاستسلام لجمود الصمت بعد كل ضربة.حتى اليوم، لم يُحسم الجدل داخل الحزب، ويعكس جدلاً مماثلاً في طهران.الحزب يتعامل بحذر مع الجيش اللبناني، حيث يسلّم جزئياً مخازن السلاح والمراكز جنوب الليطاني، لكنه يرفض التسليم في شماله، فيما تستمر إسرائيل في تنفيذ ضرباتها دون أي ردّ، موسعة نطاقها الجغرافي تدريجياً.تعتمد إسرائيل على ضربات مركّزة واستهداف نوعي لمواقع الحزب، مع تهديد مستمر، لدفعه إلى الانسحاب من الجنوب دون توغل واسع، مستغلة إرباك الرسمي العاجز عن استعادة القرار الوطني والسيادي.الحزب يعيش بين «الذريعة» الإسرائيلية وورقة الضغط ، بينما إسرائيل تستفيد من الاستنزاف، والحزب والدولة يدفعان الثمن.الحل الوحيد الممكن هو أن يعلن الحزب بجرأة تسليم سلاحه كاملاً إلى الجيش اللبناني، كما فعلت الميليشيات السابقة. إذا حدث ذلك عاجلاً، يمكن للدولة، بما لديها من دعم عربي ودولي، أن تطلق مبادرات تحدّ من طموحات إسرائيل وتمنع مزيداً من التصعيد، وإلا فإن الوضع سيكون قاتماً.