لبنان

"حزب الله"والاستنزاف القاتل

Lebanon 24
24-11-2025 | 23:03
كتب طوني عيسى في" الجمهورية": في ذكرى مرور عام على اتفاق وقف النار ، تبين أنّ «حزب الله» فقد خلال 365 يوماً نحو 350 عنصراً أو كادراً، معظمهم من النخب التي استهدفتها المسيّرات الإسرائيلية في الجنوب والبقاع، وصولاً إلى بيروت.
الصمت والتحمل: يرى أصحاب هذا الرأي أنّ أي ردّ عسكري في ظل المعطيات الإقليمية الحالية لن يقدّم فائدة حقيقية، إذ أنّ محور إيران يعاني من ارتباك في طهران ولبنان وغزة واليمن والعراق، مع فقدان السيطرة على سوريا. أي ردّ عسكري قد يستخدمه العدو لتفجير حرب شاملة ضد الحزب وبيئته، وهو أمر لا يجرؤ أحد على تحمّل مسؤوليته.
يرى الفريق الثاني أنّ الانتظار والصمت يمنح إسرائيل هامشاً للاستمرار في ضرباته دون ضوابط، ويقوّي خصوم الحزب داخلياً وخارجياً. لذلك، يجب على الحزب أن يبرهن على قوته وأن يثبت لمن حوله أنّه لا يزال قادراً على اتخاذ القرار ومواجهة التحديات، وهو أفضل من الاستسلام لجمود الصمت بعد كل ضربة.
حتى اليوم، لم يُحسم الجدل داخل الحزب، ويعكس جدلاً مماثلاً في طهران.الحزب يتعامل بحذر مع الجيش اللبناني، حيث يسلّم جزئياً مخازن السلاح والمراكز جنوب الليطاني، لكنه يرفض التسليم في شماله، فيما تستمر إسرائيل في تنفيذ ضرباتها دون أي ردّ، موسعة نطاقها الجغرافي تدريجياً.
تعتمد إسرائيل على ضربات مركّزة واستهداف نوعي لمواقع الحزب، مع تهديد مستمر، لدفعه إلى الانسحاب من الجنوب دون توغل بري واسع، مستغلة إرباك لبنان الرسمي العاجز عن استعادة القرار الوطني والسيادي.
الحزب يعيش بين «الذريعة» الإسرائيلية وورقة الضغط الإيرانية، بينما إسرائيل تستفيد من الاستنزاف، والحزب والدولة اللبنانية يدفعان الثمن.
الحل الوحيد الممكن هو أن يعلن الحزب بجرأة تسليم سلاحه كاملاً إلى الجيش اللبناني، كما فعلت الميليشيات السابقة. إذا حدث ذلك عاجلاً، يمكن للدولة، بما لديها من دعم عربي ودولي، أن تطلق مبادرات تحدّ من طموحات إسرائيل وتمنع مزيداً من التصعيد، وإلا فإن الوضع سيكون قاتماً.
 
