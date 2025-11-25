كيف هي حال الطرقات صباح اليوم؟

Advertisement

أشارت المروري عبر منصة "إكس" الى "أن حركة المرور كثيفة من جسر باتجاه انفاق ".وافادت "بأن حركة المرور كثيفة من حتى ، وكثيفة على اوتوستراد باتجاه ذوق مكايل".