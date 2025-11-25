Advertisement

لبنان

كيف هي حال الطرقات صباح اليوم؟

Lebanon 24
25-11-2025 | 00:16
أشارت غرفة التحكم المروري عبر منصة "إكس" الى "أن حركة المرور كثيفة من جسر خلدة باتجاه انفاق المطار".
وافادت "بأن حركة المرور كثيفة من النقاش حتى جل الديب، وكثيفة على اوتوستراد جونية باتجاه ذوق مكايل".
