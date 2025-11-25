Advertisement

لبنان

جلسة لتعزيز الشفافية والمهنية في الحملات الانتخابية

Lebanon 24
25-11-2025 | 00:38
A-
A+
Doc-P-1446424-638996534663678386.png
Doc-P-1446424-638996534663678386.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نظّم المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة جلسة نقاش بعنوان "الإعلام والإعلان الانتخابي وتمويل الحملات الانتخابية في لبنان"، وذلك في فندق The Key في بدارو – بيروت، ضمن إطار مشروع المشاركة الديمقراطية الشاملة الهادف إلى تعزيز التعليم والمشاركة والرقابة في العملية الانتخابية بدعم من الإتحاد الأوروبي.
Advertisement

افتُتحت الجلسة بكلمة ترحيبية، تلتها مداخلة قدّمت خلالها مديرة المشروع رولا زيات عرضًا لأهداف ومحاور العمل الأساسية للمشروع. واستعرض المستشار الرئيسي للمشروع والرئيس السابق للمجلس الدستوري الدكتور عصام سليمان، الإشكالات التي يثيرها الإعلام والإعلان الانتخابي في لبنان، متوقفًا عند التحديات التي تعيق تطبيق القوانين والأنظمة ذات الصلة استنادًا إلى التجارب السابقة.
بدوره، قدّم نقيب محرري الصحافة جوزيف قصيفي مداخلة تناول فيها مقاربة النقابة لواقع الإعلام والإعلان الانتخابي، وما يتطلبه من ضمانات لتعزيز المهنية وتكافؤ الفرص.
اختتم البرنامج بجلسة نقاش موسّعة، أدارتها الباحثة زينة الحلو، عرضت خلالها نتائج بحث حول الإعلام والإعلان الانتخابي وتمويل الحملات الانتخابية، مع تحليل لمدى التزام وسائل الإعلام والأحزاب والمرشحين الأطر القانونية. كما تمت الإضاءة على أبرز التحديات المؤسساتية والرقابية المرتبطة بالشفافية ونزاهة العملية الانتخابية.
شهدت الجلسة نقاشًا مفتوحًا بين المشاركين الذين قدموا سلسلة من المقترحات والتوصيات لتعزيز الإطار القانوني والتنظيمي وضمان إعلام انتخابي أكثر عدالة وشفافية. (الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
مرقص: المعرفة بالحقوق البلدية ضرورة لتعزيز الشفافية والمحاسبة
lebanon 24
25/11/2025 12:12:34 Lebanon 24 Lebanon 24
شحادة: التحوّل الرقمي ضرورة وطنية لتحديث القطاع العام وتعزيز الشفافية
lebanon 24
25/11/2025 12:12:34 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الأشغال: خطوة إصلاحية لتعزيز كفاءة وشفافية مرفأ بيروت
lebanon 24
25/11/2025 12:12:34 Lebanon 24 Lebanon 24
اجتماع لبناني–أوروبي لبحث دعم التدريب المهني وتعزيز سياسات التوظيف
lebanon 24
25/11/2025 12:12:34 Lebanon 24 Lebanon 24

الوكالة الوطنية

وسائل الإعلام

الديمقراطية

الديمقراطي

الانتخابية

الأوروبي

الرئيسي

التزام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2025-11-25
05:00 | 2025-11-25
04:53 | 2025-11-25
04:51 | 2025-11-25
04:51 | 2025-11-25
04:42 | 2025-11-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24