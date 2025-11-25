جلسة لتعزيز الشفافية والمهنية في الحملات الانتخابية

Advertisement

نظّم المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة جلسة نقاش بعنوان "الإعلام والإعلان الانتخابي وتمويل الحملات في "، وذلك في فندق The Key في بدارو – ، ضمن إطار مشروع المشاركة الشاملة الهادف إلى تعزيز التعليم والمشاركة والرقابة في العملية الانتخابية بدعم من الإتحاد .افتُتحت الجلسة بكلمة ترحيبية، تلتها مداخلة قدّمت خلالها مديرة المشروع رولا زيات عرضًا لأهداف ومحاور العمل الأساسية للمشروع. واستعرض المستشار للمشروع والرئيس السابق للمجلس الدستوري الدكتور عصام سليمان، الإشكالات التي يثيرها الإعلام والإعلان الانتخابي في لبنان، متوقفًا عند التحديات التي تعيق تطبيق القوانين والأنظمة ذات الصلة استنادًا إلى التجارب السابقة.بدوره، قدّم نقيب محرري الصحافة جوزيف قصيفي مداخلة تناول فيها مقاربة النقابة لواقع الإعلام والإعلان الانتخابي، وما يتطلبه من ضمانات لتعزيز المهنية وتكافؤ الفرص.اختتم البرنامج بجلسة نقاش موسّعة، أدارتها الباحثة زينة الحلو، عرضت خلالها نتائج بحث حول الإعلام والإعلان الانتخابي وتمويل الحملات الانتخابية، مع تحليل لمدى والأحزاب والمرشحين الأطر القانونية. كما تمت الإضاءة على أبرز التحديات المؤسساتية والرقابية المرتبطة بالشفافية ونزاهة العملية الانتخابية.شهدت الجلسة نقاشًا مفتوحًا بين المشاركين الذين قدموا سلسلة من المقترحات والتوصيات لتعزيز الإطار القانوني والتنظيمي وضمان إعلام انتخابي أكثر عدالة وشفافية. (الوكالة الوطنية)