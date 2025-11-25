تواصل إيراني - أميركي عبر "قنوات هادئة"

Advertisement

تتقدم في الكواليس الدبلوماسية مساعٍ جدية تعيد خلط المشهد الإقليمي، رغم موجات التهويل بالحرب التي تملأ الساحات السياسية والإعلامية.معلومات وصلت إلى تشير إلى وجود تواصل غير مباشر يجري بين والولايات المتحدة عبر قنوات هادئة، ويُقال إن هذه الاتصالات حققت في الأيام الأخيرة تقدّمًا ملحوظًا، وان كان بسيطا.وبحسب المعلومات ، فانه في حال وصلت هذه الجهود إلى خواتيم إيجابية، فإن انعكاساتها لن تقتصر على ساحات التفاوض، بل ستترك أثرًا واضحًا على الواقع الأمني والسياسي والعسكري في ، حيث يتطلع المعنيون إلى أي انفراج يخفف من مستوى التوتر القائم.