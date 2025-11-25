Advertisement

لبنان

تواصل إيراني - أميركي عبر "قنوات هادئة"

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
25-11-2025 | 01:15
A-
A+
Doc-P-1446440-638996555437347959.webp
Doc-P-1446440-638996555437347959.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تتقدم في الكواليس الدبلوماسية مساعٍ جدية تعيد خلط المشهد الإقليمي، رغم موجات التهويل بالحرب التي تملأ الساحات السياسية والإعلامية.
معلومات وصلت إلى بيروت تشير إلى وجود تواصل غير مباشر يجري بين إيران والولايات المتحدة عبر قنوات هادئة، ويُقال إن هذه الاتصالات حققت في الأيام الأخيرة تقدّمًا ملحوظًا، وان كان بسيطا.
Advertisement
وبحسب المعلومات ، فانه في  حال وصلت هذه الجهود إلى خواتيم إيجابية، فإن انعكاساتها لن تقتصر على ساحات التفاوض، بل ستترك أثرًا واضحًا على الواقع الأمني والسياسي والعسكري في لبنان، حيث يتطلع المعنيون إلى أي انفراج يخفف من مستوى التوتر القائم.
 
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
الكرملين: الاتصالات بين الإدارتين الروسية والأميركية تتم عبر "قنوات عمل"
lebanon 24
25/11/2025 12:12:54 Lebanon 24 Lebanon 24
جلسة نيابية هادئة تجدّد للمكتب واللجان وتنسيق" قوّاتي" مع بري
lebanon 24
25/11/2025 12:12:54 Lebanon 24 Lebanon 24
مُفاوضات هادئة بشأن "عقدة المغتربين" وعودة حتميّة للتشريع
lebanon 24
25/11/2025 12:12:54 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول أميركي لـ"رويترز": الجيش استهدف سفينة تنقل مخدرات بالمحيط الهادئ
lebanon 24
25/11/2025 12:12:54 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

الولايات المتحدة

دبلوماسي

بيروت

المعن

إيران

تيم ⁧

ماسي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2025-11-25
05:00 | 2025-11-25
04:53 | 2025-11-25
04:51 | 2025-11-25
04:51 | 2025-11-25
04:42 | 2025-11-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24