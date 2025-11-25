Advertisement

لبنان

تصادم بين شاحنة وسيارة على طريق كفرحزير باتجاه شكا

Lebanon 24
25-11-2025 | 01:23
A-
A+
Doc-P-1446442-638996559136209873.jfif
Doc-P-1446442-638996559136209873.jfif photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت غرفة التحكم المروري بسقوط جريحين نتيجة تصادم بين شاحنة وسيارة على طريق كفرحزير باتجاه شكا.
Advertisement

 وحركة المرور كثيفة في المحلة.
مواضيع ذات صلة
"التحكم المروري": جريح نتيجة تصادم بين شاحنة ودراجة نارية على طريق خلدة باتجاه الشويفات
lebanon 24
25/11/2025 12:13:01 Lebanon 24 Lebanon 24
التحكم المروري: تصادم بين ٥ سيارات على أوتوستراد الزلقا باتجاه بيروت والأضرار مادية
lebanon 24
25/11/2025 12:13:01 Lebanon 24 Lebanon 24
"التحكم المروري": قتيل نتيجة تصادم بين 4 سيارات على بولفار سن الفيل باتجاه الصالومي
lebanon 24
25/11/2025 12:13:01 Lebanon 24 Lebanon 24
التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين سيارة ودراجة نارية تحت جسر خلدة باتجاه الشويفات
lebanon 24
25/11/2025 12:13:01 Lebanon 24 Lebanon 24

غرفة التحكم

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2025-11-25
05:00 | 2025-11-25
04:53 | 2025-11-25
04:51 | 2025-11-25
04:51 | 2025-11-25
04:42 | 2025-11-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24