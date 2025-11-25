"قرار نهائي" لحزب الطاشناق

Advertisement

لفت مصدرٌ نيابيٌّ أرمنيٌّ إلى أن "حزب الطاشناق" اتخذ القرار النهائي بتبديل جميع نوابه الذين كانوا يترشحون تقليديًا على اسمه في المتن ودائرة الأولى وزحلة، وهم النواب السادة ، هاغوب تيرزيان، وجورج بوشيكيان الذي غادر قبل فترة .وقال: إن الأسماء المتداولة حاليًا للترشح في بيروت والمتن هي: ألكسي ماطوسيان في بيروت، والوزير السابق أفيديك في . كما تتوجه الأنظار مؤخرًا إلى الموسيقي والفنان غي مانوكيان، لكونه ربما يكون مرشحًا متحالفًا مع الحزب في الأولى أو مرشحًا مستقلًا على إحدى "اللوائح السيادية" التي تربطه علاقة وثيقة بأفرادها.