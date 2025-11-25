20
لبنان
"قرار نهائي" لحزب الطاشناق
"خاص لبنان24"
Lebanon 24
25-11-2025
01:45
لفت مصدرٌ نيابيٌّ أرمنيٌّ إلى أن "حزب الطاشناق" اتخذ القرار النهائي بتبديل جميع نوابه الذين كانوا يترشحون تقليديًا على اسمه في المتن ودائرة
بيروت
الأولى وزحلة، وهم النواب السادة
هاغوب بقرادونيان
، هاغوب تيرزيان، وجورج بوشيكيان الذي غادر
لبنان
قبل فترة .
وقال: إن الأسماء المتداولة حاليًا للترشح في بيروت والمتن هي: ألكسي ماطوسيان في بيروت، والوزير السابق أفيديك
كيدانيان
في
المتن الشمالي
. كما تتوجه الأنظار مؤخرًا إلى الموسيقي والفنان غي مانوكيان، لكونه ربما يكون مرشحًا متحالفًا مع الحزب في
دائرة بيروت
الأولى أو مرشحًا مستقلًا على إحدى "اللوائح السيادية" التي تربطه علاقة وثيقة بأفرادها.
المصدر:
لبنان 24
