اغتيال الطبطبائي يعيد "ملف العملاء" الى الواجهة

اشارت مصادر عسكرية الى ان اغتيال القيادي في هيثم اعاد الى الواجهة موضوع "العملاء" داخل "حزب الله"، مشددة على" ان العملاء لا يزالون على الارض وهذا الاستهداف أتى ليؤكد الأمر خصوصاً وان معلومات دقيقة الى هذا الحد هي من صنع عميل وليس فقط من الطائرات المسيرة، خصوصاً وان "الحزب" لا يزال يحافظ على "السرية في عملياته، وقيادييه".

