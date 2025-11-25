Advertisement

لبنان

اغتيال الطبطبائي يعيد "ملف العملاء" الى الواجهة

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
25-11-2025 | 02:15
اشارت مصادر عسكرية الى ان اغتيال القيادي في حزب الله هيثم علي الطبطبائي اعاد الى الواجهة موضوع "العملاء" داخل "حزب الله"، مشددة على" ان العملاء لا يزالون على الارض وهذا الاستهداف أتى ليؤكد الأمر خصوصاً وان معلومات دقيقة الى هذا الحد هي من صنع عميل وليس فقط من الطائرات المسيرة، خصوصاً وان "الحزب" لا يزال يحافظ على "السرية في عملياته، وقيادييه".
المصدر: لبنان 24
"خاص لبنان24"

