توتر دبلوماسي بين فنزويلا وإسرائيل.. ما علاقة "الحزب"؟

فتح إيفان خيل، وزير خارجية فنزويلا النار، على نظيره الإسرائيلى، جدعون ساعر،بسبب تصريحات وزير المناهضة لبلاده.وردّ خيل، على اتهامات وزير خارجية الاحتلال ، التى زعم فيها أنّ فنزويلا «زعزعت استقرار المنطقة بتسببها فى أزمة لاجئين»، وأنّها «تُشكل حلقة الوصل بين وحماس واليمن».وخاطب الفنزويلى،«ساعر» بالقول: «أنت مجرم حرب ومرتكب إبادة جماعية، وما يجب أن تفعله ليس ذكر فنزويلا، بل الاستعداد للمثول أمام على الجرائم ضد الفلسطينيين».وواصل هجومه على ساعر: «اسم فنزويلا أكبر من أن يخرج من فمك القذر ومن يديك الملطختين بالدماء البريئة.. نحن شعب يكافح من أجل سيادته ويدافع عن حقوق الإنسان والقانون الدولى وأنت على النقيض من ذلك».كما قلل «خيل» من تصريحات «ساعر»، قائلا: «لا يهمنا رأيك ولا تؤثر فينا بلاغتك اليائسة، الشيء الوحيد المهم هو أنك عاجلاً أم آجلاً سيتعين عليك المثول أمام العدالة الدولية للمساءلة».(المصري اليوم)