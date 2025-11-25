Advertisement

لبنان

افتتاح Elf Town على الواجهة البحرية لبيروت

Lebanon 24
25-11-2025 | 01:48
A-
A+

Doc-P-1446455-638996574676214252.png
Doc-P-1446455-638996574676214252.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
افتُتِحت Elf Town رسميًا في  الواجهة البحرية لبيروت – القاعة-1،  بالتعاون مع وزارة السياحة، وزارة الإعلام، "تلفزيون لبنان"، محافظة بيروت وبلدية بيروت، برعاية "ويش ماني" ضمن مبادرة وطنية تهدف إلى إعادة الفرح إلى العائلات اللبنانية في موسم الأعياد.
Advertisement

حضر الافتتاح وزير الاعلام المحامي د. بول مرقص، وزيرة السياحة لورا الخازن لحود، محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود، رئيس بلدية بيروت المهندس ابراهيم زيدان وشخصيات سياسية وثقافية واعلامية وفنية.

تضم Elf Town قرية ميلادية متكاملة بمعايير إنتاج عالمية، تضم مسارح موسيقية، إضاءة ساحرة، ساحات طعام، شخصيات ميلادية ومساحات ترفيهية واسعة. وتشمل الأنشطة التزلج الاصطناعي، ورشًا إبداعية، المنحدر الثلجي، ألعاب الكرنفال، منزل سانتا، دوّارة الميلاد، محطات الواقع الافتراضي، و"Human Claw Machine".

تستمر Elf Town في نهجها الإنساني من خلال استقبال جمعيات ودور أيتام وأطفال محتاجين وعائلات نازحة طوال شهر كانون الاول المقبل. (الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
اغتيال الطبطبائي يعيد "ملف العملاء" الى الواجهة
lebanon 24
25/11/2025 12:13:39 Lebanon 24 Lebanon 24
سلاح المخيمات الى الواجهة بعد استهداف "حماس" وتصعيد إسرائيلي لتهجير الجنوبيين
lebanon 24
25/11/2025 12:13:39 Lebanon 24 Lebanon 24
روابط التعليم الرسمي: الرواتب تنهار والمطالب إلى الواجهة
lebanon 24
25/11/2025 12:13:39 Lebanon 24 Lebanon 24
خلافات شيرين وشقيقها تعود إلى الواجهة مجددًا
lebanon 24
25/11/2025 12:13:39 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

أفراح ومناسبات

الوكالة الوطنية

وزارة السياحة

وزارة الإعلام

بلدية بيروت

اللبنانية

ابراهيم

الخازن

بيروت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2025-11-25
05:00 | 2025-11-25
04:53 | 2025-11-25
04:51 | 2025-11-25
04:51 | 2025-11-25
04:42 | 2025-11-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24