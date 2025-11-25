افتتاح Elf Town على الواجهة البحرية لبيروت

Advertisement

افتُتِحت Elf Town رسميًا في الواجهة البحرية لبيروت – القاعة-1، بالتعاون مع ، ، "تلفزيون "، محافظة وبلدية بيروت، برعاية "ويش ماني" ضمن مبادرة وطنية تهدف إلى إعادة الفرح إلى العائلات في موسم الأعياد.حضر الافتتاح وزير الاعلام المحامي د. بول ، وزيرة السياحة لورا ، محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود، رئيس المهندس زيدان وشخصيات سياسية وثقافية واعلامية وفنية.تضم Elf Town قرية ميلادية متكاملة بمعايير إنتاج عالمية، تضم مسارح موسيقية، إضاءة ساحرة، ساحات طعام، شخصيات ميلادية ومساحات ترفيهية واسعة. وتشمل الأنشطة التزلج الاصطناعي، ورشًا إبداعية، المنحدر الثلجي، ألعاب الكرنفال، منزل سانتا، دوّارة الميلاد، محطات الواقع الافتراضي، و"Human Claw Machine".تستمر Elf Town في نهجها الإنساني من خلال استقبال جمعيات ودور أيتام وأطفال محتاجين وعائلات نازحة طوال شهر كانون الاول المقبل. (الوكالة الوطنية)