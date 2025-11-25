نقابة الخليوي: الضمان الاجتماعي ركيزة أساسية

Advertisement

اعتبرت "نقابة الخليوي" في بيان، أن "الحماية الاجتماعية التي يمثّلها هي ركيزة أساسية يجب صونها، والعمل باستمرار على دعم هذا المرفق الحيوي والوقوف إلى جانبه. وفي هذا الإطار، قرّر مجلس ، بموجب القرار رقم (١٤٤٢) تقديم مراجعة أمام لوقف تنفيذ وإبطال المرسوم المتعلّق بتمديد منح براءات الذمّة لشركتَي الخلوي، وذلك صونًا لمالية الصندوق ولحقوق المضمونين وتعويضاتهم المستحقّة".وقالت: "إنّ ثقتنا كبيرة بمجلس وبالسادة القضاة المحترمين. وعلى الرغم من أنّ الشركتَين تتابعان أعمالهما التجارية وعمليات الاستيراد، ونأمل في هذه الفترة الفاصلة لحين صدور في المراجعات المقدّمة، أن يعمل الجميع على إيجاد الحلول المنصفة وتنبيه البعض ان زمن إعلاء المصلحة الشخصية والاسترضاء والواسطة قد ولى ، إلّا أنّه لا بد من التأكيد أنّنا لم نقف يومًا في وجه تطوير القطاع. فنحن، كموظفين، كنّا وما زلنا من حمى هذا القطاع وصانه وساهم في تقدّمه".ختمت: "في المقابل، يعمل البعض اليوم على حرمان هؤلاء الموظفين من تعويضاتهم المستحقّة، رغم رصد الأموال اللازمة لذلك وتقديم كل التسهيلات المطلوبة، في خطوة تمسّ بالضمان الاجتماعي وتهدّد التعويضات التي يكفلها القانون ويحميها".