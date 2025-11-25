Advertisement

لبنان

نقابة الخليوي: الضمان الاجتماعي ركيزة أساسية

Lebanon 24
25-11-2025 | 01:51
A-
A+

Doc-P-1446457-638996576509087723.jpg
Doc-P-1446457-638996576509087723.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اعتبرت "نقابة الخليوي" في بيان، أن "الحماية الاجتماعية التي يمثّلها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هي ركيزة أساسية يجب صونها، والعمل باستمرار على دعم هذا المرفق الحيوي والوقوف إلى جانبه. وفي هذا الإطار، قرّر مجلس إدارة الضمان، بموجب القرار رقم (١٤٤٢) تقديم مراجعة أمام مجلس شورى الدولة لوقف تنفيذ وإبطال المرسوم المتعلّق بتمديد منح براءات الذمّة لشركتَي الخلوي، وذلك صونًا لمالية الصندوق ولحقوق المضمونين وتعويضاتهم المستحقّة".
Advertisement

وقالت: "إنّ ثقتنا كبيرة بمجلس شورى الدولة وبالسادة القضاة المحترمين. وعلى الرغم من أنّ الشركتَين تتابعان أعمالهما التجارية وعمليات الاستيراد، ونأمل في هذه  الفترة الفاصلة لحين صدور قرار مجلس الشورى في المراجعات المقدّمة، أن يعمل الجميع على إيجاد الحلول المنصفة وتنبيه البعض ان زمن إعلاء المصلحة الشخصية والاسترضاء والواسطة قد ولى ، إلّا أنّه لا بد من التأكيد أنّنا لم نقف يومًا في وجه تطوير القطاع. فنحن، كموظفين، كنّا وما زلنا من حمى هذا القطاع وصانه وساهم في تقدّمه".

ختمت: "في المقابل، يعمل البعض اليوم على حرمان هؤلاء الموظفين من تعويضاتهم المستحقّة، رغم رصد الأموال اللازمة لذلك وتقديم كل التسهيلات المطلوبة، في خطوة تمسّ بالضمان الاجتماعي وتهدّد التعويضات التي يكفلها القانون ويحميها".
مواضيع ذات صلة
نقابة مستخدمي الضمان تُحذّر: لا لتمديد براءة الذمة لشركتَي الخليوي
lebanon 24
25/11/2025 12:13:45 Lebanon 24 Lebanon 24
نقابة الضمان تستنكر تمديد براءة ذمة شركات الخليوي
lebanon 24
25/11/2025 12:13:45 Lebanon 24 Lebanon 24
نقابة الخليوي: هذا المرسوم يصيب العدالة الاجتماعية في الصميم
lebanon 24
25/11/2025 12:13:45 Lebanon 24 Lebanon 24
"التربية": التعليم ركيزة أساسية لدمج ودعم عودة النازحين السوريين
lebanon 24
25/11/2025 12:13:45 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

الصندوق الوطني للضمان

مجلس شورى الدولة

قرار مجلس الشورى

الصندوق الوطني

إدارة الضمان

صندوق الوطني

مجلس الشورى

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2025-11-25
05:00 | 2025-11-25
04:53 | 2025-11-25
04:51 | 2025-11-25
04:51 | 2025-11-25
04:42 | 2025-11-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24